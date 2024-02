Sebbene ufficialmente Grey’s Anatomy sia una serie incentrata sulla medicina, nella realtà è una saga (dopo 20 stagioni ci sentiamo autorizzati a definirlo un racconto epico) che parla di amore, amicizia, carriera e lutto, in sostanza della vita dei protagonisti di questa storia che, per puro caso, si trovano a percorrere i corridoi dello stesso ospedale.

In particolare l’amicizia ha avuto sempre un ruolo centrale nella narrazione di questa serie, quella tra Meredith e Cristina, in prima istanza, ma anche tutte quelle che si sono sviluppate negli anni tra la protagonista ed altri personaggi. Nelle prima stagioni, per esempio, il gruppo degli originali internisti che arrivarono all’allora Seattle Grace Mercy West Hospital finirono per costituire una famiglia, una sorta di tribù che si sosteneva privatamente e professionalmente, condividendo addirittura la stessa casa e dando vita ad alcuni dei momenti migliori dello show.

Vediamo assieme 10 episodi di Grey’s Anatomy che meglio celebrano l’amicizia.

Grey’s Anatomy S01E05 Crescere, che fatica…

Crescere è davvero una fatica per Meredith Grey, soprattutto quando ti ritrovi ad occuparti sia delle finanze che della salute di una madre afflitta dall’Alzheimer e, come se non bastasse, per un incidente fortuito, ti si strappa un guanto in sala operatoria mettendoti a rischio di contrarre qualche infezione o grave malattia. Come ciliegina sulla torta, quando Meredith torna a casa dopo una giornata infernale, scopre che i suoi coinquilini hanno organizzato una festa senza dirle nulla, mandandola su tutte le furie, fino a che non vede Cristina ballare su un tavolo mentre la invita ad unirsi a lei. La decisione di buttare al vento le preoccupazioni ed abbandonarsi ad un ballo scatenato segna anche il primo appuntamento di quella che diventerà la tradizione del “ballare via le preoccupazioni” assieme alla sua amica Cristina.

Grey’s Anatomy S02E01 La pioggia

Incinta e lasciata da Burk, dopo aver prenotato un appuntamento per abortire, Cristina confessa tutto a Meredith che, nel tentativo di consolarla e diversamente da ciò a cui sono abituate a fare due persone schive come loro, la abbraccia. Anche questo episodio, come quello precedente, segna una prima volta di quella che diventerà una tradizione nello show, quella cioè della frase “Sei la mia persona“, che le due amiche si scambieranno poi a vicenda in diverse altre occasioni. Non un’anima gemella in senso romantico, ma un rifugio, un porto sicuro, la persona su cui si sa di poter sempre contare.

Grey’s Anatomy S03E25 Nuove scelte

Vedere Cristina perdere il controllo in maniera così plateale è un evento raro ed il fatto che lei permetta che accada di fronte a Meredith è la testimonianza della solidità del loro legame. Nel finale della 3^ stagione tutto il personale dell’ospedale è pronto a celebrare il matrimonio di Cristina e Burke, ma a pochi minuti dalla cerimonia, quest’ultimo dice alla sua futura moglie di non poterla sposare, conscio del fatto che lei abbia detto di sì solo per renderlo felice. Rifugiatasi nell’appartamento di lui, Cristina capisce che Burke, che ha portato via tutti i suoi effetti personali, se n’è andato per sempre e si lascia andare ad un pianto disperato, incapace di respirare per il dolore (ma forse anche in parte per un sollievo che non ha del tutto il coraggio di ammettere di provare), mentre Meredith la aiuta a liberarsi dal gioiello che le stringe il collo e dal vestito che sembrano imprigionarla.

Grey’s Anatomy S05E18 Stammi vicino

Nonostante siano momenti rari, quello che vediamo nella scena di “Stammi vicino” dimostra come Cristina, a prescindere da quanto ruvida appaia alle volte, sia in realtà una buona amica quando le circostanze lo richiedono e non solo per Meredith. Dopo che Izzie le rivela di avere un tumore, pregandola di non dirlo a nessuno, Cristina rompe la promessa e condivide questo pesante segreto con tutti, per attivare quella catena di supporto di cui sa che la loro amica ha bisogno per combattere questa difficile battaglia, dimostrando quando questo eterogeneo ma coeso gruppo di amici, tenga profondamente l’uno all’altra.

Grey’s Anatomy S07E10 Un grosso se

L’episodio “Un grosso Se” rappresenta un momento raro nella serie, dedicato a Derek e Cristina che, nonostante ciò che li leghi a Meredith, non sono mai stati né nemici né amici per la pelle, ma soprattutto è l’inizio della fine di un lungo arco narrativo dedicato al trauma subito da Cristina alla fine della stagione precedente, quando è stata costretta ad operare Derek con una pistola puntata alla tempia, mentre Meredith cercava di salvare Owen a cui avevano appena sparato. Il suo rifiuto di operare ed entrare in una sala operatoria, buttandosi anima e corpo nell’organizzazione del proprio matrimonio con Owen, culmina infine con la decisione di lasciare la medicina ed andare a lavorare come barista. Infine, proprio in questo episodio, Cristina accetta di andare a pesca con Derek, dimostrandosi una compagna piuttosto rumorosa per lui che era in cerca di silenzio e tranquillità. Quando però Cristina riesce a far abboccare un pesce, la sua felicità finisce per trasformarsi in commozione e la ferita del suo trauma sembra cominciare a rimarginarsi grazie anche a questa inusuale esperienza.

Grey’s Anatomy S09E06 Cambiare idea

Il legame tra Meredith ed Alex si fa sempre più solido nel tempo, anche a causa della partenza di Cristina, che arriverà di lì a poco, trasformandosi in una bellissima amicizia, soprattutto se si considera quanto Alex fosse detestato dal resto degli internisti nelle primissime stagioni della serie e quanto il personaggio si trasformi (in meglio) nel tempo diventando non solo un brillante chirurgo pediatrico, ma anche una persona migliore. Quello dell’episodio “Cambiare Idea” è una testimonianza di questa evoluzione, in cui Alex conferma a Meredith la sua intenzione di acquistare la sua casa di infanzia, quella stessa casa in cui – come sottolineerà lei stessa – sono cresciuti entrambi ed è uno dei tanti momenti che segna il legame tra i due.

Grey’s Anatomy S10E24 Paura dell’ignoto

Come si dice addio alla tua persona? Tutto l’episodio “Paura dell’ignoto” si aggira intorno a questo difficile quesito. E’ infatti l’ultima volta di Cristina a Seattle (ed in Grey’s Anatomy), dopo che ha deciso di accettare un prestigioso incarico a Zurigo propostole inaspettatamente da Burke. Dire addio a Meredith sarà la cosa più difficile che abbia mai fatto, tanto che continuerà a rimandarla fino all’ultimo secondo, rischiando di perdere l’aereo che la porterà così lontana dalla sua migliore amica.

Dopo aver citato la prima volta in cui Meredith e Cristina decidono di “ballare via le proprie preoccupazioni”, non potevamo infatti esimerci dal parlare anche di quest’ultima, quella del loro addio. In questa occasione Cristina aggiungerà anche delle parole che si riveleranno in un certo senso profetiche, quando – più avanti nella serie – spinta anche dalla tragiche circostanze, Meredith dovrà trovare la forza di brillare da sola, anche senza Derek:

“Sei un chirurgo di talento con una mente speciale. Non lasciare che i suoi desideri eclissino i tuoi, lui è un sognatore, ma non è lui il sole. Il sole sei tu“.

Grey’s Anatomy S11E03 Dobbiamo essere realistici

L’episodio “Dobbiamo essere realistici” è un tripudio di scene Merlex che, nonostante il desiderio di una parte piuttosto rumorosa del fandom, sono sempre rimasti amici e non hanno mai sconfinato nel romantico. In una particolare e divertente scena dell’episodio, Meredith irrompe nel bagno mentre Alex sta facendo la doccia e dopo essersi complimentata per i suoi attributi, ammettendo quanto Joe sia fortunata (non poi così tanto, aggiungiamo noi, quando lui finirà per mollarla per Izzie), e cerca di avere con lui una seria conversazione su Maggie, che le ha appena rivelato di essere sua sorella biologica, figlia di Richard ed Ellis, cosa che Meredith stenta comprensibilmente a credere. Inizialmente deciso a godersi la sua privacy, Alex cerca di segnare un confine tra lui e l’invadenza di Meredith, ma l’amica lo ignora fino a che non gli lancerà la bomba su Maggie, che costringerà Alex a darle ascolto.

Grey’s Anatomy S12E01 Mazzate

Siamo a pochi episodi dalla sconvolgente morte di Derek. Nella premiere della 12^ stagione della serie, dopo essere sparita a lungo, Meredith è tornata a vivere nella sua vecchia casa, lasciando quella che Derek aveva costruito per la sua famiglia. Nonostante la sua vita sia completamente rivoluzionata e Meredith sia ancora in lutto per la morte della sua anima gemella, “Mazzate” è anche il primo segno concreto di ripresa che vediamo in lei e che arriva grazie ad Amelia e Maggie, che condividono con lei la sua vecchia casa. Dopo aver iniziato ad abbattere un muro all’inizio della puntata per fare qualche cambiamento nell’abitazione, Amelia finisce per litigare con Meredith, ma per la fine dell’episodio, grazie a Maggie, le due si riappacificheranno, decidendo di abbattere quel muro assieme, un muro che – chiaramente – ha un significato profondamente simbolico.

Grey’s Anatomy S14E07 Chi vive, chi muore, chi racconta la sua storia

Il 300° episodio della serie, un traguardo che pochi show sono riusciti a raggiungere, segna una svolta importantissima nella carriera di Meredith Grey, che vince il prestigioso Harper Avery. Quando tutto l’ospedale è pronto per festeggiarla, arrivano però dei feriti, che ricordano molto da vicino, in un omaggio al passato della serie, Cristina, George ed Izzie. Tutto l’episodio è un viaggio nel viale dei ricordi ed un omaggio all’amicizia che ha permesso a tutti i medici passati per il Grey Sloan memorial Hospital di diventare professionisti di successo nei loro rispettivi campi, anche quando a festeggiare un premio tanto ambito non ci saranno tutti, alcuni perché deceduti, altri perché ormai all’estero, come Cristina, con cui Meredith ed Alex celebrano la vittoria di lei al telefono.

