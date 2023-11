Come è noto, la scorsa settimana si è concluso lo sciopero degli attori dopo quasi 4 mesi di stop e dopo il voto del Consiglio di amministrazione sindacale, che ha fatto passare l’accordo triennale con l’86% di voti favorevoli. Ora la palla passa ai circa 160.000 membri del SAG-AFTRA che dovranno avallare o meno il contratto in una votazione che si protrarrà fino alla prima settimana di dicembre.

Secondo la Presidentessa del sindacato, la ex Tata Fran Drescher, con il suo valore di circa 1 miliardo di dollari, l’accordo siglato sarebbe uno dei più importanti e remunerativi ottenuti dagli attori e sebbene si sia parlato da più parti di “vittoria schiacciante”, non tutti sembrano concordare con questa narrazione, soprattutto per quando concerne la questione nodale dell’intelligenza artificiale.

In occasione di un incontro a porte chiuse per i membri del sindacato, per discutere i termini del nuovo contratto, il SAG-AFTRA ha pubblicato una guida semplificata per quanto concerne l’intelligenza artificiale, che riportiamo qui di seguito:

Le clausole sulla intelligenza artificiale nel nuovo contratto



REPLICA DIGITALE BASATA SULL’IMPIEGO

DEFINIZIONE

Creata durante l’impiego di un attore o di una attrice con la loro partecipazione fisica ed utilizzata per rappresentare l’attore o l’attrice in scene che non hanno effettivamente girato.

CONSENSO

– È obbligatorio ottenere il consenso degli attori o delle attrici per la creazione e l’uso delle loro repliche digitali.

– Il consenso non ottenuto prima della morte deve essere ottenuto da un rappresentante autorizzato o dal sindacato.

– Contratti chiari con una descrizione ragionevolmente specifica dell’uso.

Requisiti aggiuntivi di consenso per l’uso in progetti aggiuntivi.

COMPENSI

– Gli attori o le attrici hanno generalmente diritto a compensazione (compresi i contributi pensionistici e sanitari) per la creazione e l’uso delle loro repliche e per l’uso in progetti aggiuntivi o altri mezzi.

– Pagamento dei residuali per usi che normalmente genererebbero residuali.

REPLICA DIGITALE CREATA INDIPENDENTEMENTE

DEFINIZIONE

Repliche digitali create utilizzando materiali esistenti e utilizzate per rappresentare l’attore o l’attrice in scene che non hanno effettivamente girato.

CONSENSO

– I produttori sono obbligati a ottenere il consenso prima dell’uso da parte dell’attore o dell’attrice.

– Il consenso non ottenuto prima della morte deve essere ottenuto da un rappresentante autorizzato o dal sindacato.

– Contratti chiari con una descrizione ragionevolmente specifica dell’uso.

COMPENSAZIONE

– Compensazione e risarcimenti negoziati liberamente.

– Qualsiasi compenso pagato all’attore o all’attrice per l’uso della replica digitale creata indipendentemente sarà soggetto a contributi pensionistici e sanitari.

LINEE GUIDA PER LE ALTERAZIONI DIGITALI

– È obbligatorio ottenere un consenso chiaro ed evidente per alterare digitalmente la performance dell’attore o dell’attrice in materiale registrato in precedenza, a meno che questo rimanga sostanzialmente come sceneggiato, eseguito e/o registrato.

– I produttori forniranno una descrizione ragionevolmente specifica delle alterazioni intese.

– Se i movimenti delle labbra o del viso vengono alterati per far sembrare che un attore di sfondo stia parlando, e viene aggiunto del dialogo, l’attore di sfondo sarà promosso ad attore o attrice giornaliero.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

DEFINIZIONE

Una sottocategoria dell’intelligenza artificiale che apprende modelli dai dati e produce contenuti basati su tali modelli, in grado di simulare la voce, le espressioni facciali e i movimenti di un interprete per creare contenuti completamente nuovi.

CONSENSO

Se un produttore ha intenzione di creare un personaggio generato al computer che abbia un tratto facciale come gli occhi, il naso, la bocca o le orecchie, che assomigli chiaramente a un vero attore, ed intenda utilizzare il nome e il volto di quell’attore per insegnare al sistema di intelligenza artificiale a farlo, devono prima ottenere il permesso da parte di quell’attore e concordare su come questo personaggio sarà utilizzato nel progetto.

LINEE GUIDA

– I produttori devono informare il sindacato se creano attori sintetici e trattare sulla compensazione

– Si terranno regolari riunioni per discutere dell’uso di qualsiasi registrazione video e audio effettuata in base a questi accordi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

– Le riunioni copriranno l’uso corrente e futuro dell’intelligenza artificiale nei progetti e garantiranno che l’intelligenza artificiale non crei o rafforzi pregiudizi.

– I produttori riconoscono l’importanza della performance umana e il rischio di sostituzione del lavoro nell’utilizzo dell’IA generativa.

REPLICA DIGITALE DI ATTORI DI SFONDO

DEFINIZIONE

Una Replica Digitale di Attore di Sfondo è una versione digitale della voce o dell’aspetto di un attore di sfondo, realizzata con la presenza fisica dell’attore, per scene che non hanno effettivamente girato.

CONSENSO

– La notifica deve essere inviata 48 ore prima per creare una replica digitale o al momento della prenotazione se inferiore a 48 ore prima.

– È richiesto un consenso chiaro e separato per l’uso di una replica digitale di un attore di sfondo in un film, e nel caso di performer deceduti, i loro eredi o il sindacato devono acconsentire.

LINEE GUIDA

– Le repliche non devono essere utilizzate per soddisfare i conteggi degli attori di sfondo per il giorno lavorativo.

– Le repliche non saranno utilizzate per evitare l’impiego di attori di sfondo.

COMPENSI

– Il tempo trascorso nella creazione di una replica digitale conta come tempo di lavoro e viene pagato di conseguenza.

– Se un attore di sfondo viene chiamato solo per la replicazione, viene pagato per una giornata intera.

– Se la replica digitale viene utilizzata come personaggio principale, l’attore viene pagato al tasso di un personaggio principale per i giorni stimati in cui avrebbero lavorato.