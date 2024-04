Per ben 21 anni NCIS ha dominato gli ascolti della TV generalista americana, posizionandosi tra le serie più seguite. Lo show ha debuttato nel 2003 come spinoff di JAG – Avvocati in divisa ed ha consolidato il suo successo con numerosi spinoff, l’ultimo dei quali, una serie dedicata alle origini del personaggio di Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) debutterà nel 2025.

Con più di 450 episodi all’attivo, NCIS, che racconta la storia dell’unita della Naval Criminal Investigative Service, un’unità che indaga su crimini perpetrati all’interno della Marina degli Stati Uniti, ha risolto innumerevoli e complessi casi, ma i migliori episodi sono senza dubbio quelli incentrati sulla storia dei protagonisti che, negli anni, si sono succeduti nella squadra guidata un tempo dall’inossidabile Leroy Jethro Gibbs.

S01E01 Yankee White

Data messa in onda USA:

Data messa in onda Italia:

Trama: La squadra composta da Leroy Jethro Gibbs, Antony DiNozzo e dall’agente dei servizi segreti Kate Todd, in prestito all’NCIS, che verrà poi reclutata da Gibbs alla fine dell’episodio, prende in carico le indagini sulla morte di un comandante della Marina causata apparentemente da un ictus dopo aver mangiato assieme al Presidente degli Stati Uniti a bordo dell’Air Force One, costringendo l’aereo a effettuare un atterraggio di emergenza. Sebbene inizialmente si pensi ad una morte accidentale, la squadra sospetta che sia invece frutto di un complotto volto ad assassinare il Presidente. Nell’episodio pilota dello show, il collegamento con JAG – Avvocati in divisa è ancora evidente, tanto che la puntata coinvolge due personaggi già comparsi nella serie, e cominciano a delinearsi già i caratteri dei protagonisti e le loro abitudini, come quella di Gibbs di dettare le sue regole ai membri della squadra.

S02E23 Twilight

Data messa in onda USA: 24 maggio 2005

Data messa in onda Italia: 23 ottobre 2006

Trama: Il finale della 2^ stagione di NCIS resta probabilmente uno dei più scioccanti della serie. DiNozzo torna al lavoro dopo essere stato messo in quarantena in seguito all’apertura di una busta con della polvere sospetta nell’episodio Swak ed assieme alla squadra deve affrontare il caso di due marinai trovati morti in un’auto, colpiti a distanza ravvicinata con delle modalità simili a quelle usate da un terrorista che minaccia la vita di Gibbs. Solo alla fine dell’episodio si capirà che Gibbs non era l’unico obiettivo del cecchino, che uccide invece Kate, chiudendo la stagione con un enorme cliffhanger.

L’episodio Twilight, che si apriva con delle profetiche parole pronunciate dalla stessa Kate:

“C’è la possibilità che uno di noi muoia ogni volta che varca la porta“, ha cambiato per sempre la serie ed ha dimostrato come nessuno sia mai veramente al sicuro in NCIS.

S03E21 Bloodbath

Data messa in onda USA: 24 aprile 2006

Data messa in onda Italia: 7 gennaio 2007

Trama: Nell’episodio Bloodbath al pubblico viene data la possibilità di conoscere meglio il personaggio di Abby Sciuto e quanto siano protettivi i suoi colleghi nei suoi confronti. Quando la scienziata forense è infatti minacciata da un ex fidanzato stalker, la squadra scava nella sua vita personale per aiutarla e lei finisce per trascorrere la notte con il “pivello” Timothy McGee (Sean Murray), che ha il compito di tenerla al sicuro, mentre il resto della squadra cerca di fermare chi la vuole morta. Già nella 3^ stagione, la serie metteva in risalto uno dei suoi maggiori pregi: riuscire a legare l’intenso legame tra i protagonisti con casi avvincenti.

S04E20 Cover Story

Data messa in onda USA: 10 aprile 2007

Data messa in onda Italia: 4 novembre 2007

Trama: Nel divertente episodio della 4^ stagione di NCIS, Cover Story, viene rivelato un grande segreto di McGee. Si scopre infatti che il nerd per eccellenza della squadra è un autore di best-seller ed i protagonisti dei suoi libri sono basati sui suoi colleghi. In vero stile McGee, il suo pseudonimo come autore è Thom E. Gemcity, un anagramma del suo stesso nome.

S04E24 Angel of Death

Data messa in onda USA: 22 maggio 2007

Data messa in onda Italia: 25 novembre 2007

Trama: Nell’intenso episodio Angel of Death si scopre che la fidanzata di DiNozzo, Jeanne Benoit (Scottie Thompson) è in realtà la figlia del trafficante d’armi René “La Grenouille” Benoit (Armand Assante), l’antagonista della 4^ e 5^ stagione in NCIS e Tony ha un temendo conflitto di interessi da risolvere. La loro è una storia d’amore destinata a finire in tragedia, nonché la relazione personale più complicata che DiNozzo abbia avuto nello show, quantomeno fino alla nascita di Tiva.

S05E07 Requiem

Data messa in onda USA: 6 novembre 2007

Data messa in onda Italia: 5 ottobre 2008

Trama: Gibbs non parla volentieri del suo passato, ma questo episodio della 5^ stagione ne rivela molti dettagli quando lui interviene per aiutare un’amica d’infanzia di sua figlia, Kelly (Brenna Radding), morta assassinata assieme alla moglie Shannon (Darby Stanchfield). Non solo la puntata concede al pubblico di conoscere meglio il protagonista della serie ed avere maggiori dettagli sulla tragedia personale che lo ha colpito, ma presenta una storia avvincente e particolarmente emozionante, mostrando un lato del carattere di Gibbs che normalmente tende a nascondere.

S05E18 e S05E18 Judgement Day

Data messa in onda USA: 20 maggio 2008

Data messa in onda Italia: 21 dicembre 2008

Trama: Uno scontro a fuoco in un ristorante nel deserto si rivela fatale per Jennifer Shepard (Lauren Holly), nominata Direttrice dell’NCIS alla fine della 3^ stagione. La sua passata relazione con Gibbs ha sempre reso complicato il loro rapporto, come complessa era stata la missione che avevano affrontato assieme diversi anni prima, quando si erano conosciuti. Il passato torna a bussare alla porta di Jennifer poco dopo che questa ha scoperto di essere affetta da una malattia degenerativa che non le dà scampo, motivo per cui sceglie di riparare ai propri errori finendo per perdere la vita sul campo in maniera eroica. Il finale della 5^ stagione si conclude con la decisione del mentore di Gibbs, Mike Franks (Muse Watson), di nominare Leon Vance (Rocky Carroll) Direttore dell’NCIS e lui sorprende tutti rispedendo Ziva in Israele, trasferendo McGee ai crimini informatici e spedendo Tony in mezzo all’oceano!

S07E01 Truth or Consequences

Data messa in onda USA: 22 settembre 2009

Data messa in onda Italia: 21 marzo 2010

Trama: Nella première della 7^ stagione di NCIS la squadra mostra la propria preoccupazione per Ziva che sembra essere scomparsa nel nulla e quando sia DiNozzo che McGee si mettono sulle sue tracce, finiscono per essere catturati a loro volta da un gruppo di terroristi. L’episodio è narrato tramite flashback che passano da DiNozzo a McGee mentre cercano un sostituto per Ziva in ufficio prima, e si mettono sulle tracce della loro collega poi, facendosi catturare proprio con lo scopo di salvarla. Truth or Consequences è ricco di colpi di scena e mostra un perfetto equilibrio tra umorismo e tensione, soprattutto grazie all’ottima performance di Weatherly, che mette in risalto l’arroganza, ma anche l’ironia di DiNozzo durante la sua prigionia.

S10E11 Shabbat Shalom

Data messa in onda USA: 8 gennaio 2013

Data messa in onda Italia: 19 maggio 2013

Trama: Il Direttore Vance, il cui passato come pugile di nome Tyler Owens era stato rivelato nella 6^ stagione con l’episodio “Knockout“, rimane vedovo quattro stagioni dopo, quando la moglie (Paula Newsome) rimane uccisa in una sparatoria in cui perde la vita anche il padre di Ziva, Eli (Michael Nouri), nonché direttore del Mossad. L’episodio è l’inizio di una serie di trame che si dipaneranno nel resto della stagione con Vance che tenta di fare i conti con la sua dolorosa perdita e Ziva che cerca vendetta per la morte di Eli.

S19E04 Great Wide Open

Data messa in onda USA: 11 ottobre 2021

Data messa in onda Italia: 11 marzo 2022

Trama: Great Wide Open, 4° episodio della 19^ stagione di NCIS, segna la fine di un’era per lo show a causa dell’addio di Leroy Jethro Gibbs. Il suo episodio finale vede Gibbs alle prese con un caso complicato che lo porta in Alaska e la sua scena finale è condivisa con McGee, il personaggio con cui ha trascorso la maggior parte del tempo sullo schermo nella sua ultima stagione. Nonostante i timori dei fan, la serie ha trovato un suo equilibrio anche senza il personaggio, sebbene la sua assenza sia ancora inevitabilmente sentita.