Lo scorso 21 giugno, ha esordito sulla piattaforma digitale Disney+ Secret Invasion, nuova serie televisiva prodotta dai Marvel Studios. La Terra è nuovamente sotto attacco ma questa volta la minaccia non ha un volto preciso: gli Skrull hanno iniziato ormai da anni la loro silenziosa invasione, andando a occupare ruoli strategici. Senza anticiparvi troppo, nel secondo appuntamento dei sei previsti, Gravik ha incontrato un ristretto numero di personalità il cui ruolo è centrale per determinare il destino della popolazione mondiale. Da molti, l’attacco non è stato percepito in tutta la sua devastante portata e il solo Nick Fury sembra essere rimasto come ultimo baluardo della razza umana. Ma per lo stanco e disilluso ex capo dello S.H.I.E.L.D. il tempo a disposizione è sempre meno.

Come vi avevamo già parlato in un precedente speciale, anche questa serie è ispirata a una saga a fumetti: nel 2008, infatti, la Marvel ha pubblicato l’omonima miniserie in otto numeri scritta da Brian M. Bendis per i disegni di Leinil Francis Yu. La storia era l’elemento portante di un crossover sviluppato in contemporanea su tutte le testate della Casa delle Idee. L’idea di base dell’evento andava a minare le poche certezze di una comunità supereroistica da poco uscita dal conflitto generato da Civil War (storia firmata da Mark Millar e Steve McNiven): di chi ci si poteva fidare realmente? La vicenda originale coinvolgeva molti super eroi di primissima fascia (Freccia Nera, Spider-Woman/Jessica Drew, Elektra), offrendo così un punto di vista diverso sulle letture degli ultimi eventi dell’editore di New York (dal già citato Civil War a Planet Hulk).

Per chi volesse sfruttare l’uscita di Secret Invasion per recuperare le letture legate agli alieni mutaforma e al loro tentativo di conquistare la Terra, di seguito trovate un elenco di storie che farà al caso vostro!

La guerra Kree/Skrull

Agli inizi degli anni ’70, la Marvel ha pubblicato La Guerra Kree-Skrull, saga apparsa sulle pagine della serie Avengers. Scritta da Roy Thomas e Neal Adams per i disegni di Sal e John Buscema e dallo stesso Adams, questa storia è uno degli eventi più importanti dello scorso Millennio, anticipando il concetto di crossover sfruttato successivamente dalla Casa delle Idee. La guerra tra le due razze aliene coinvolge tantissimi personaggi, vede nascere la storia d’amore tra Scarlet Witch e Visione e presenta l’epopea del Capitan Marvel originale, tra le tante cose, e apre a una stagione in cui gli autori guardano al Cosmo della Marvel.

La storia ha una natura corale e ha offerto l’ispirazione per il cinecomic Capitan Marvel del 2019, visto che proprio in quel film appaiono per la prima volta gli alieni mutaforma.

Secret Invasion

Di questa saga, ormai, dovreste sapere tutto. Torniamo nel 2008, torniamo alle atmosfere cariche di tensione create da Bendis e alle tavole oscure, orrorifiche di Yu. Gli Skrull hanno preso il posto di alcuni super eroi, e hanno avuto modo di sedersi al tavolo degli Illuminati (gruppo segreto che determina le sorti del mondo) influenzato eventi importanti nella storia della Marvel. L’invasione è iniziata decenni prima ed è guidata dall’Imperatrice Veranke, pronta a donare al suo popolo la Terra Promessa.

Per ora, sembra che la serie televisiva non debba stravolgere quanto visto sul grande e piccolo schermo negli ultimi anni, mantenendo un profilo più basso rispetto alla corrispettiva storia cartacea. Inoltre, nel fumetto, né Nick Fury, né Maria Hill sono coinvolti nella lotta contro gli Skrull, lasciando l’incombenza a Capitan America, Iron Man, Thor e tutti gli altri eroi.

Skrull Kill Crew

Due degli autori più iconoclasti della Storia del Fumetto, Grant Morrison e Mark Millar, hanno unito le forze per firmare una serie che si ricollega alla primissima apparizione degli Skrull: sulle pagine di Fantastic Four #2 (1962), Reed Richards riesce a sconfiggere gli alieni dalla pelle verde trasformandoli in mucche. I due autori scozzesi si interrogano proprio sul destino di quelle mucche e, soprattutto, sul destino di chi quelle mucche le ha mangiate. Nasce così la Skrull Kill Crew, una squadra di motociclisti dotata di incredibili poteri pronta a uccidere quanti più agenti Skrull infiltrati.

Vi presento gli Skrull

Il 2019 è l’anno in cui i fan del Marvel Cinematic Universe hanno fatto la conoscenza di Carol Danvers, Captain Marvel. Nello stesso periodo, la Casa delle Idee ha pubblicato una miniserie in quattro numeri intitolata Vi presento gli Skrull, scritta da Robbie Thompson per i disegni di Niko Henrichon.

La vicenda era incentrata sui Warner, una tipica famiglia americana. In realtà, dietro quest’immagine così mite si nascondeva una cellula di Skrull in azione per conquistare la Terra: il padre era un dipendente della Stark Enterprises e la madre impiegata nell’ufficio di un senatore, mentre le figlie erano due studentesse qualunque.

In questa avvincente spy story, vediamo per la prima volta G’iah, ovvero il personaggio interpretato nella serie TV da Emilia Clarke. Inoltre, le atmosfere intime e familiari che si respirano in queste pagine rimandano all’incredibile scena che chiude la seconda puntata di Secret Invasion.

Empyre

Kree e Skrull non sono sempre stati in guerra. Nel recentissimo passato, infatti, abbiamo assistito al tentativo di pacificare i due popoli e riunirli sotto un’unica bandiera. Il merito è degli sceneggiatori Dan Slott e Al Ewing che hanno firmato Empyre: anche in questo caso, si tratta di un crossover che, partendo dalla miniserie centrale, si dirama su tutte le testate della Marvel e coinvolge il vasto parco personaggi dell’editore.

La storia si ricollega sia agli allora recenti eventi a fumetti, sia a vecchie saghe (alcune delle quali sono state presentate anche in questo speciale) e porta alla ribalta due protagonisti degli Young Avengers: Hulkling e Wiccan. Proprio il primo diventa l’imperatore Dorrek VIII, ovvero il primo regnante di due imperi fino ad allora nemici. Oltre all’aiuto degli Avengers, dei Fantastici Quattro e degli altri eroi Marvel, Theodore Altman può contare sull’appoggio fondamentale del suo compagno Billy Kaplan in una vicenda ricca di azione, colpi di scena.

Gli Skrull sono ancora tra noi

Chiudiamo questa carrellata sulle letture legate a Secret Invasion con il recente volume Secret Invasion: Gli Skrull sono ancora tra noi. La storia scritta da Ryan North per i disegni di Francesco Mobili è molto più aderente a ciò che stiamo vedendo nella serie televisiva: protagonista della vicenda è Maria Hill che deve arrestare l’invasione degli alieni mutaforma presenti sulla Terra. Giungeranno in suo soccorso gli Avenger e, naturalmente, Nick Fury.

È evidente come quest’ultimo titolo sia più vicino alle atmosfere create dal team capeggiato da Kyle Bradstreet e rappresenti un ottimo punto di ingresso per chi volesse appassionarsi a queste letture.

