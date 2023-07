La terza puntata di Secret Invasion – serie televisiva targata Marvel Studios e disponibile sulla piattaforma digitale Disney+ – ha presentato al pubblico un importante spaccato della vita di cui Nick Fury: in una chiacchierata con Talos (l’ex generale dell’esercito Skrull da decenni alleato del Nostro), ci viene spiegato come, sfruttando i poteri dei diciannove alieni mutaforma infiltrati, Fury ricevesse informazioni segrete in anticipo; questo gli ha permesso sia di salvare il mondo, sia di raggiungere il vertice dello S.H.I.E.L.D.

In attesa di scoprire fin dove si sono infiltrati gli adepti di Gravik e se hanno veramente sostituito James Rhodes, torniamo sulle origini dell’ex capo dello S.H.I.E.L.D. e confrontiamole con quelle della sua controparte cartacea; soprattutto, vediamo quanto gli alieni dalla pelle verde lo hanno concretamente aiutato.

La prima apparizione

Dopo una prima apparizione sulle pagine di Sgt. Fury and His Howling Commandos, Stan Lee e Jack Kirby danno una nuova forma al personaggio, presentandocelo come una super-spia, una versione di James Bond in salsa super eroistica; su Strange Tales #135 dell’agosto del 1965, inoltre, facciamo la conoscenza dello S.H.I.E.L.D. e della sua nemesi, l’organizzazione nazista Hydra. Nicholas Joseph Fury nasce negli anni ’20 a New York, Hell’s Kitchen nello specifico, e partecipa alla Seconda Guerra Mondiale, come uno dei membri degli Howling Commandos, una squadra d’élite che porta avanti missioni pericolose sul territorio europeo; proprio durante una di queste operazioni, un’esplosione priva Nick di un occhio, costringendolo a indossare la caratteristica benda nera.

Lo S.H.I.E.L.D.

Finita la guerra, Fury entra a far parte prima della C.I.A. (dove, tra le varie cose, raccomanda il reclutamento di Richard e Mary Parker, i genitori di Peter) ed entra in contatto con la Infinity Formula, il siero che gli impedisce di invecchiare. Il passo successivo della sua carriera è entrare nel neonato S.H.I.E.L.D., collaborando successivamente anche con i super eroi della Marvel. In quegli anni, non c’era una testata che presentasse periodicamente le avventure del personaggio, lasciandogli comparse sporadiche in altre serie. Non sono mancati momenti difficili anche per un personaggio di questo calibro, che spesso è stato sostituito al vertice dell’organizzazione spionistica (come quando è stato sostituito da Maria Hill) ma, come si può facilmente evincere, nessuno Skrull ha mai contribuito alla sua ascesa. Anzi.

Secret Invasion

La razza mutaforma è stata il motivo del tracollo definitivo dello S.H.I.E.L.D. nella sua controparte cartacea: durante gli eventi della saga scritta da Brian M. Benids e disegnata da Leinil Francis Yu, il non aver arginato l’invasione aliena è stato modo di disonore e, nel vuoto lasciato da Fury e soci, si è inserito Norman Osborn, al quale viene tributato il merito del successo sugli Skrull. Gli Stati Uniti finiscono nelle mani di Goblin e dell’l’H.A.M.M.E.R., la nuova organizzazione militare che controlla il pianeta e contribuisce a caratterizzare la fase Regno Oscuro della Marvel.

Ma le disgrazie non sono certo finite: nel successivo evento Original Sin, di Jason Aaron e Mike Deodato Jr., emerge ancora più evidente la natura megalomane di Fury, il quale arriva a uccidere Uatu l’Osservatore pur di controllare tutto quello che succede nell’Universo Marvel. La storia segna il declino del personaggio che, dopo poco, verrà sostituito nel 2012 da suo figlio, Nick Jr, personaggio creato da Cullen Bunn, Matt Fraction, Christopher Yost e Scott Eaton. Il character design è ispirato alla versione Ultimate di Nick Fury: il giovane agente ricalca, infatti, le fattezze dell’attore Samuel L. Jackson.

Universo Ultimate

Ebbene sì, nel 2002, nella serie Ultimates (dove potevamo leggere le avventure degli Avengers di Terra-1610), appare il personaggio di Fury modellato dall’artista Bryan Hitch con il volto di Jackson. Questa versione dell’universo Marvel (nata all’alba del Terzo Millennio) è stata spazzata via dal mega-evento Secret Wars; eppure, proprio in quel mondo, abbiamo assistito alla sostituzione nell’immaginario collettivo del personaggio, con la versione afroamericana che ha scalzato quella originale. Segnaliamo come, anche in questo caso, nessuno Skrull abbia contribuito alla carriera di Fury.

