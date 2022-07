Considerato che la 1^ stagione di Superman & Lois ha debuttato negli Stati Uniti il 23 febbraio dello scorso anno e che in Italia arriverà per la prima volta in chiaro a partire da questa sera, sabato 16 luglio, su Italia 1 con tre episodi per volta, possiamo dire – senza timore di smentita – che il migliore show nato da una costola dell’Arrowverse si è fatto attendere davvero troppo a lungo per essere apprezzato indistintamente dal pubblico nostrano.

Ma se, giunta alla sua 2^ stagione, avete sentito parlare tanto di questa produzione ed in generale in termini positivi, vi assicuriamo che ci sono dei validissimi motivi, alcuni dei quali, i più importanti, abbiamo pensato di trattare in questo articolo.

GLI EASTER EGG DEL PILOT

Agli Easter egg del pilot di Superman & Lois abbiamo già dedicato un intero articolo, perché sono tanti e davvero divertenti, ma uno dei più toccanti, soprattutto per gli amanti del personaggio, arriva nel montaggio iniziale in cui, in una carrellata di immagini, assistiamo alla nascita del mito di Superman con un omaggio all’iconica copertina del numero 1 di Action Comics del 1938, in cui comparve per la prima volta il personaggio e di cui una copia originale fu venduta solo lo scorso anno per l’astronomica cifra di 3.250.000 di dollari.

“ME L’HA FATTO MIA MAMMA”

Sempre nel montaggio iniziale, subito dopo aver salvato un bambino, un sorridente Superman gli si avvicina per restituirgli il cappello da baseball, il ragazzo si complimenta con lui per il costume e Superman lo ringrazia dicendo: “Me l’ha fatto mia mamma“, la frase è un omaggio diretto ad un altro classico dell’eroe d’acciaio, la miniserie a fumetti Superman: Stagioni, con i testi di Jeph Loeb ed i disegni di Tim Sale, che introduce un aspetto molto importante per questo show, dal punto di vista dei toni.

UN SUPERMAN CON IL SORRISO

Dimenticatevi dell’ombroso Henry Cavill, perché il Superman di Tyler Hoechlin, che pure dovrà affrontare non poche traversie, non è un uomo tormentato e chiuso in se stesso, ma facile al sorriso, che ricorda e soprattutto omaggia molto più l’interpretazione del compianto Christopher Reeve che quelle più moderne e volutamente oscure. Quello di Superman & Lois è un protettore nel senso più ampio, per il quale i danni collaterali non sono accettabili e che tiene profondamente agli abitanti del pianeta che chiama casa, un aspetto del proprio carattere che dimostrerà ripetutamente nell’arco della 1^ stagione dello show.

L’IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA

Superman & Lois è un affare di famiglia, soprattutto nella 1^ stagione, ed aver deciso di fare di Clark e Lois i genitori dei gemelli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan Kent (Alex Garfin) è stata una delle migliori che si potesse prendere per la serie, non solo perché rende questi iconici personaggi più verosimili, meno lontani dal pubblico che guarda e che certamente non può riconoscersi in qualcuno dai poteri straordinari, capace di volare, ma anche per come fa evolvere le storie dedicate agli adolescenti stessi, rifuggendo la drammatizzazione eccessiva di molte delle serie di The CW, per creare ragazzi veri e normali, anche nell’eccezionalità delle storie che si trovano a vivere, con genitori che cercano di dare loro una struttura e dei valori, ma che ne rispettano anche l’individualità.

L’IMPACCIATO CLARK KENT

Come abbiamo già accennato il Superman di Tyler Hoechlin è molto più vicino a quello di Christopher Reeve anche e soprattutto nel suo modo di trasformarsi nell’impacciato Clark Kent. Sebbene questo sia un aspetto del personaggio più evidente nella 1^ stagione che in quella successiva, è palese che Clark e Superman non potrebbero essere più diversi, il che rende in un certo senso più verosimile il fatto che le persone intorno a lui non riescano a fare due più due e capire che solo un paio di occhiali separano Clark Kent dall’uomo più potente della Terra.

EFFETTI SPECIALI CHE FUNZIONANO

Una serie come Superman & Lois non può prescindere dalla CGI ed è evidente che, nel caso di questo show, il network gli ha dedicato un budget decisamente più consistente rispetto agli show che l’hanno preceduta. Sebbene non sia usata con troppa frequenza, l’idea degli autori è evidentemente quella di centellinarla con saggezza, rendendo le scene d’azione credibili, grazie ad antagonisti che si dimostrano delle autentiche sfide per l’eroe e non solo “cattivi della settimana” messi lì per essere rapidamente sconfitti e dimenticati. Con l’evoluzione del personaggio, inoltre, si avrà sempre di più l’impressione che il Superman di Hoechlin è un uomo che tiene fermamente sotto controllo i propri poteri, che appaiono a volte meno devastanti di quanto potrebbero essere, proprio grazie alla ferrea volontà di chi li possiede, che ne conosce bene le implicazioni ed i pericoli.

LOIS LANE ED IL GIORNALISMO

Una delle più grandi sfide di questa serie, che si intitola non a caso Superman & Lois, è dare tanto spazio al personaggio di Lois Lane quanto a quello di Superman, con trame interessanti che la valorizzino. Sebbene questa non sia una sfida che lo show riesca sempre a vincere (vivere all’ombra di Superman non è facile per nessuno, nemmeno per la caparbia Lois Lane), la serie si sforza davvero di esaltare anche questo personaggio, rispettandone in prima istanza la professionalità, indipendenza e forza di carattere. Questa prima stagione, in particolare, vedrà protagonista una Lois difendere Smallville dal Morgan Edge di Adam Rayner, un magnate che tenta di affascinare la popolazione della piccola cittadina Natale di Clark, per portare avanti un losco piano e, credeteci quando vi diciamo che lo farà con le unghie e con i denti.

La 3^ stagione di Superman & Lois, la cui data di debutto ufficiale non è ancora stata resa nota, tornerà in onda negli Stati Uniti non prima del 2023. In Italia la 2^ stagione è ancora inedita, mentre la 1^ è in arrivo per la prima volta in chiaro, su Italia 1, a partire dal 16 luglio.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.