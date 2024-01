L’industria dell’intrattenimento negli anni 80 fu caratterizzata dall’approvazione da parte del Congresso americano del Cable Act, una legge mossa a promuove la concorrenza, che deregolamentò le leggi che fino a quel momento avevano dettato il comportamento della TV via cavo. Come conseguenza, in quegli anni furono lanciate oltre 70 nuove reti televisive tra cui la prima rete di notizie 24 ore su 24, da CNN, MTV ed ESPN, interamente dedicata alla programmazione sportiva. I grandi network, che allora erano ancora tre: NBC, CBS e ABC, dovettero adeguarsi per mantenersi competitivi, creando contenuti sempre più diversificati ed accattivanti per mantenere la propria audience.

Gli anni 80 furono quindi quelli del proliferare di show televisivi come COPS, che seguivano la polizia in situazioni di vita reale, nonché delle sitcom, incentrate per lo più su famiglia ed amicizia e di molte serie di azione. Ma vediamo quali sono state le serie TV che hanno segnato questi anni e quelle che li hanno resi più divertenti.

Magnum P.I.

Andata in onda tra il 1980 ed il 1988 con all’attivo 8 stagioni ed un reboot (durato 5 stagioni) lo show ideato da Donald P. Bellisario, padre di franchise di grande impatto nel mondo dell’intrattenimento, ha portato al successo Tom Selleck, interprete del protagonista Thomas Magnum, un investigatore privato che opera alle Hawaii, guida una Ferrari ed abita in una lussuosa tenuta, non di sua proprietà. Con l’aiuto del custode, Higgins, con il quale ha un rapporto conflittuale, Magnum affronta un’ampia varietà di casi sull’isola. Per molti anni il volto di Selleck fu sinonimo di un fascino sornione grazie a questo personaggio, che rompeva spesso la quarta parete rivolgendosi al pubblico con espressioni accattivanti. Lo show ha avuto diversi crossover con altre serie degli anni Ottanta, tra cui La signora in giallo e Simon & Simon. Nonostante gli abbia dato la notorietà, la serie impedì a Tom Selleck di accettare il ruolo di Indiana Jones quando gli fu proposto.

In Italia debuttò nel 1982 su Canale 5.

Cast: Tom Selleck, John Hillerman, Roger E. Mosley, Larry Manetti.

Cin Cin (bonus)

Andata in onda tra il 1982 ed il 1993 con all’attivo 11 stagioni Cin Cin (Cheers nella versione originale) è probabilmente la migliore sitcom degli anni Ottanta, acclamata come una delle migliori serie della storia della televisione. E’ stata anche la prima sitcom tanto longeva con i suoi 275 episodi ed una cascata di premi ed il suo impatto risuona ancora oggi. Lo show era incentrato su un bar di Boston ed i suoi eccentrici abituali frequentatori. Il finale di Cin Cin, che negli Stati Uniti andò in onda a maggio del 1993, fu l’episodio più visto degli anni Novanta ed attirò circa 80 milioni di spettatori. Da Cin Cin nacque inoltre lo spinoff Frasier, altra amatissima sitcom.

In Italia la serie debuttò nel 1985 su Italia 1.

Cast: Ted Danson, Rhea Perlman, George Wendt, Shelley Long.

A-Team

Andata in onda tra il 1983 ed il 1987 con all’attivo 5 stagioni, la serie segue quattro veterani del Vietnam che fuggono dopo essere stati mandati in prigione per un crimine che non hanno commesso e decidono di diventare soldati di ventura mentre tentano di riabilitare il proprio nome. Ogni membro dell’improbabile team di mercenari usa i propri punti di forza per aiutare a combattere il crimine, diventando eroi a noleggio per i bisognosi di tutto il mondo.

In Italia la serie debuttò nel 1984 su Rete 4.

Cast: George Peppard, Mr. T, Dirk Benedict, Dwight Schultz, Mr. T, Melinda Culea.

Miami Vice

Andata in onda tra il 1984 ed il 1989 con all’attivo 5 stagioni la serie racconta le avventure dei detective antidroga Sonny Crockett e Ricardo Tubbs. Nascosto dietro allo stile inconfondibile dei protagonisti, una colonna sonora vincente e la mitica Ferrari bianca guidata dalla coppia, si celava il crudo racconto del boom della cocaina nella Miami degli Ottanta e la battaglia dell’antidroga per combattere nemici violenti e senza scrupoli, che spesso li costringevano a ricorrere alla violenza.

In Italia la serie debuttò nel 1986 su RAI 2.

Cast: Don Johnson, Philip Michael Thomas, Edward James Olmos, Saundra Santiago.

I Robinson

Andata in onda tra il 1984 ed il 1992 con all’attivo 8 stagioni la serie The Cosby Show è arrivata nel nostro paese con il titolo I Robinson e raccontava la storia dei membri dell’omonima famiglia Robinson (nella versione originale Huxtable) con a capo il suo simpatico patriarca, il dottor Cliff. La benestante famiglia afroamericana che viveva a Brooklyn Heights, a New York, era formata anche dalla madre Phylicia Rashad, nei panni della moglie di Cliff, Clair, e dai loro cinque figli ribelli. Il Cosby Show è noto per aver infranto gli stereotipi razziali ed è stato un trionfo di ascolti durante le sue otto stagioni, vincendo diversi Emmy, un Peabody e tre Golden Globe. Recentemente l’immagine del protagonista della serie, Bill Cosby, è stata irrimediabilmente macchiata dalla condanna per reati sessuali da lui subita all’età di 81 anni.

In Italia la serie debuttò nel 1986 su Canale 5.

Cast: Bill Cosby, Phylicia Rashad, Malcolm-Jamal Warner, Tempestt Bledsoe.

La Signora in Giallo

Andata in onda tra il 1984 ed il 1996 con all’attivo 12 stagioni la serie è incentrata sul personaggio di Jessica Fletcher, una scrittrice di gialli trasformata in detective. Dopo una serie di sospette morti nella piccola cittadina di Cabot Cove (probabilmente il paese con il più alto tasso di crimine della storia degli Stati Uniti), l’astuta detective dilettante comincia ad indagare girando per l’America e persino fuori dai suoi confini. Per il suo ruolo nello show la Lansbury ha stabilito il record per il maggior numero di nomination in un’unica categoria sia ai Golden Globe che agli Emmy Awards. La Signora in Giallo è stato uno degli show più apprezzati negli anni Ottanta ed anche se è terminato nel 1996, il personaggio è tornato per quattro film per la televisione fino al 2003.

In Italia la serie debuttò nel 1988 su RAI 1.

Cast: Angela Lansbury.

Moonlighting

Andata in onda tra il 1985 ed il 1989 con all’attivo 5 stagioni la serie con protagonisti Cybill Shepherd nel ruolo di Maddie Hayes e Bruce Willis in quello di David Addison, racconta la storia dei partner di un’Agenzia Investigativa di nome Blue Moon Detective Agency mentre risolvono crimini, rompono la quarta parete e cercano di soffocare l’attrazione sessuale che provano l’uno per l’altra. Il ruolo di Maddie fu scritto appositamente per Cybill Shepherd, una famosa modella anche nella vita, come il personaggio che avrebbe interpretato nella serie, mentre l’allora sconosciuto Bruce Willis fu l’ultimo ad essere scritturato ed a leggere per la parte di David Addison. Lo show diede via al genere dramedy con scoppiettanti dialoghi e situazioni al limite dell’assurdo ed è ad esso che si deve il termine di “maledizione Moonlighting“, secondo cui far mettere insieme i protagonisti di una serie, l’avrebbe condannata alla cancellazione.

In Italia la serie debuttò nel 1989 su Rai 2.

Cast: Cybill Shepherd, Bruce Willis, Allyce Beasley, Curtis Armstrong.

MacGyver

Andata in onda tra il 1985 ed il 1992 con all’attivo 7 stagioni ed un reboot (durato 5 stagioni) la serie seguiva le avventure di Angus MacGyver, un agente di spicco della Phoenix Foundation, un’agenzia governativa capace di incredibili miracoli. Senza fare uso di armi o violenza, il geniale MacGyver affronta e sconfigge sempre il nemico di turno grazie alla sua vasta conoscenza scientifica, a volte con poco più di una graffetta e del nastro adesivo in tasca.

In Italia la serie debuttò nel 1988 su Italia 1.

Cast: Richard Dean Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill, Elyssa Davalos.

Star Trek: The Next Generation

Andato in onda tra il 1987 ed il 1994 con all’attivo 7 stagioni lo show ha contribuito a dare nuova vita al leggendario franchise e ai suoi indimenticabili personaggi che debuttarono per la prima volta sul piccolo schermo nel 1966 (in Italia nel 1979). La serie racconta le avventure dell’equipaggio della USS Enterprise, comandato da Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), mentre si reca “dove nessun uomo è mai giunto prima” ed esplora le meraviglie dello spazio affrontando pericoli ed avversari imprevedibili.

Grazie ad un cast di prima scelta che include, oltre a Patrick Stewart, Jonathan Frakes e LeVar Burton, Star Trek: The Next Generation è riuscito nel non semplice compito di attrarre sia vecchi che nuovi fan del franchise con un travolgente successo che ha portato a numerosi spin-off e film, vincendo 19 Emmy durante le sue 7 stagioni.

In Italia la serie debuttò nel 1991 su Italia 1.

Cast: Patrick Stewart , Brent Spiner , Jonathan Frakes , LeVar Burton , Marina Sirtis , Michael Dorn , Gates McFadden , Majel Barrett.

I Simpson

Tutt’ora in onda, la serie animata più longeva di questo decennio ha debuttato nel 1987 con una serie di cortometraggi e poi nel 1989 con la prima stagione delle 35 attuali. La serie racconta la vita quotidiana della famiglia Simpson, composta dai genitori Homer e Marge e dai loro tre figli Bart, Lisa e Maggie, abitanti dell’immaginaria città di Springfield. I Simpsons hanno vinto 35 Primetime Emmy Awards e 34 Annie Awards e hanno appena terminato la loro 34^ stagione e continuano a portare divertimento alla loro devota base di fan, che ammette tuttavia un calo della qualità nella serie. Ma dopo 35 anni sarebbe impossibile non accadesse.

In Italia la serie debuttò nel 1991 su Canale 5.

Cast: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith

Ralph supermaxieroe (bonus)

Andata in onda tra il 1981 ed il 1983 con all’attivo 3 stagioni, la stranissima serie raccontava la storia di un pacifico insegnante di Los Angeles a cui gli alieni regalavano un costume che gli concede poteri sovrumani, scordandosi tuttavia di consegnargli anche il libretto di istruzioni. Da quel momento Ralph, assieme all’agente speciale dell’FBI Bill Maxwell combatte il crimine tra un disastroso atterraggio e l’altro in uno show divertente e scoppiettante.

In Italia la serie debuttò nel 1981 su Canale 5.

Cast: William Katt, Robert Culp, Connie Sellecca, Michael Paré, Faye Grant.

Supercar (bonus)

Andata in onda tra il 1982 ed il 1986 con all’attivo 4 stagioni Supercar, titolo originale Knight Rider, è la serie che ha portato alla ribalta David Hasselhoff, nel ruolo di Michael Knight, una sorta di moderno cavaliere che dava la caccia ai cattivi con un’armatura davvero particolare, una Pontiac Firebird KITT dotata di intelligenza artificiale. Sebbene la serie sia durata solo quattro stagioni, è ancora considerata all’avanguardia per gli anni in cui andò in onda, tanto da avere un enorme impatto sulla cultura pop e regalando ad Hasselhoff la celebrità. Supercar visto realizzati numerosi film per la TV e una serie spin-off di breve durata, andata in onda nel 2008.

In Italia la serie debuttò nel 1984 su Italia 1.

Cast: Richard Basehart, David Hasselhoff, Edward Mulhare, Patricia McPherson.

Mai dire sì (bonus)

Andata in onda tra il 1982 ed il 1987 con all’attivo 5 stagioni, la serie con protagonisti di Stephanie Zimbalist e Pierce Brosnan lanciò il mito di quest’ultimo, obbligandolo a rifiutare il ruolo di James Bond a causa del contratto che lo legava al network e che gli fu riproposto poi 10 anni più tardi.

Remington Steele, questo il suo nome originale, raccontava la storia di un’abile investigatrice privata che si vede costretta ad assumere un affascinante ladro per interpretare il ruolo del suo capo, poiché nessuno voleva assumere una donna. Tra casi appassionanti, una segretaria fedelissima al suo capo ed un’intricata storia d’amore, lo show fu sinonimo di tira e molla tra i due protagonisti, alimentando il mito televisivo del “Will They or Won’t They?” (si metteranno insieme o no?)

In Italia la serie debuttò nel 1984 su Rete 4.

Cast: Stephanie Zimbalist, Pierce Brosnan, Doris Roberts, James Read.

Top Secret (bonus)

Andata in onda tra il 1983 ed il 1987 con all’attivo 4 stagioni, Top Secret non avrà probabilmente segnato la storia delle televisione, ma è stato certamente un delizioso guilty pleasure con protagonisti Kate Jackson, un ex Angelo delle Charlie’s Angels, nei panni di una casalinga vedova, madre di due figli, e l’affascinante Bruce Boxleitner, in quelli di un agente segreto, nome in codice Scarecrow, che la coinvolgerà nel suo mondo. I due finiranno ovviamente per innamorarsi e persino sposarsi, ma i continui bisticci tra la coppia, soprattutto prima che diventasse tale, erano leggendari e fecero innamorare legioni di fan. La serie, il cui titolo originale era Scarecrow and Mrs. King, vinse 1 Emmy e totalizzò diverse nomination, anche ai Golden Globe, ed ebbe solidi ascolti, fino a che la CBS, quando lo show cominciò a perdere mordente, non lo spostò al venerdì sera, considerato la tomba delle serie TV.

In Italia la serie debuttò nel 1987 su Canale 5.

Cast: Kate Jackson , Bruce Boxleitner , Beverly Garland , Mel Stewart.

In assenza della sigla potete vedere qui il primo incontro tra Amanda e Scarecrow.

Hunter (bonus)

Andata in onda tra il 1984 ed il 1991 con all’attivo 7 stagioni, alzi la mano chi ricorda quel “Ora tocca a me!” pronunciato alla fine della sigla iniziale. Hunter raccontava la storia di Rick Hunter, un poliziotto che infrange le regole e si fa giustizia da solo, e della sua collega Dee Dee McCall, non meno tenace, ma decisamente più rispettosa delle regole. L’inarrestabile duo era considerato una vera e propria minaccia per tutti i criminali di Los Angeles, dove si svolgeva lo show. La serie che ebbe ottimi ascolti per anni, finì per concludersi in maniera piuttosto desolante quando Stepfanie Kramer decise di lasciare il suo ruolo per ragioni personali, mettendo fine alle speranze dei fan che avrebbero sempre voluto che i due diventassero una coppia. Ad Hunter fu data una nuova partner, ma la magia orami era finita.

In Italia la serie debuttò nel 1989 su Rai 2.

Cast: Fred Dryer, Stepfanie Kramer, Charles Hallahan, Perry Cook.