È passato solo un mese dall’uscita dei primi episodi di X-Men ’97, ma il pubblico di tutto il mondo si è già innamorato di questa nuova serie TV. Una serie che pesca a piene mani da quanto avvenuto nella celeberrima X-Men: The Animated Series (Insuperabili X-Men, in Italia) ed espande la narrativa con storie inedite e nuove folli situazioni. Una scelta che, combinata alla maturità delle trame e alla capacità degli autori di comprendere l’essenza dei mutanti, ha dato vita a episodi incredibili, ricchi di azione esplosiva, di colpi di scena e di momenti tanto intensi da dettare degli standard per il futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

X-Men ’97 è un’opera che riesce a mettere d’accordo tutti, dimostrando quanto i mutanti possano essere attuali anche nel 2024.

E poi diciamolo: scrivere buone storie con protagonisti gli X-Men non è affatto facile, soprattutto se si deve rispettare dei paletti dettati dal linguaggio utilizzato. Nel caso del cinema, la sceneggiatura va mescolata con un buon casting, degli effetti speciali convincenti e, più in generale, un mood sospeso tra l’epico e il grottesco. Nel caso dei videogiochi, invece, il fascino dei mutanti deve andare di pari passo con un buon gameplay e con un solido comparto grafico.

A proposito di videogiochi, in occasione del successo di X-Men ’97 abbiamo deciso di consigliarvi i cinque titoli da recuperare assolutamente se state amando lo show ideato da Beau DeMayo. Siete curiosi di scoprire quali giochi dovreste recuperare quanto prima? Allora preparate il vostro fattore di guarigione e tuffatevi insieme a noi in questa nuova avventura.

X-MEN: MUTANT APOCALYPSE

Dovendo parlare di videogiochi con protagonisti i mutanti, non possiamo che partire con lo storico X-Men: Mutant Apocalypse. Sviluppato da Capcom nell’ormai lontano 1995, Mutant Apocalypse vanta non solo un solido team alle spalle, ma anche la direzione di due nomi incredibili del fumetto americano: Brian Bendis e Mark Bagley. Una coppia che, pochi anni dopo, avrebbe dato vita a quell’Ultimate Spider-Man tanto caro ai fan della Casa delle Idee.

Questo titolo dedicato agli X-Men è uno spettacolare picchiaduro a scorrimento, sulla scia di opere come Final Fight e Streets of Rage. In questa piccola gemma il giocatore può interpretare ben cinque personaggi: Ciclope, Wolverine, Psylocke, Bestia e Gambit. Ogni eroe non solo vanta abilità uniche, ma anche dei livelli costruiti appositamente attorno a esse. Un’affermazione vera fino all’ultima missione, dove si deve scegliere un solo personaggio per affrontare l’ineluttabile boss finale. Durante questa epica missione, gli X-Men si trovano costretti ad affrontare alcuni loro storici nemici, tra i quali spiccano sicuramente Apocalisse, Omega Red e il Fenomeno. Siamo di fronte a un titolo ancorato al passato, ma che proprio per questo merita di essere riscoperto al giorno d’oggi.

LEGO MARVEL SUPER HEROES

Per quanto esistano diversi giochi con protagonisti solo gli X-Men, è altresì vero che ci sono dei titoli nei quali i mutanti hanno un ruolo fondamentale, dividendo però le scene con altri eroi Marvel. È il caso di LEGO Marvel Super Heroes, opera sviluppata da Traveller’s Tales nel 2013 e pubblicata su tutte le piattaforme dell’epoca. Nello specifico, questo colorato titolo LEGO ci porta nella X-Mansion, dove gli X-Men dovranno affrontare la Confraternita dei Mutanti per mantenere il controllo sul Tesseract.

In questo caso, i personaggi utilizzabili sono davvero molti e vanno dai classici Ciclope, Tempesta, Wolverine e Bestia ai più “rari” Toad, Pyro e Mystica. Impossibile poi non citare il momento nel quale Magneto distrugge la Statua della Libertà mentre combatte contro un team che mescola membri degli Avengers con gli allievi di Xavier. LEGO Marvel Super Heroes mantiene l’umorismo tipico dei prodotti LEGO, ma riesce a fondere questa caratteristica con il tono avventuroso dei fumetti Marvel. Un gioco per un pubblico di grandi e piccini che, combinato alla presenza dello split-screen, garantisce serate spensierate da soli o in compagnia.

X-MEN LE ORIGINI: WOLVERINE

Vi ricordate quando le software house pubblicavano continuamente nuovi videogiochi tratti dai film? Videogiochi che, puntualmente, si rivelavano indecenti e che sembravano competere tra loro a una costante gara al ribasso? Ebbene: X-Men le origini – Wolverine è uno di quei rari casi di “tie-in che supera in qualità il film”. Sviluppata da Raven Software, questa gemma del 2009 ci mette nei panni di un Logan furioso e animalesco più che mai. Il gameplay prende forte ispirazione da capolavori come God of War per poi declinarlo in stile “X-Men”. Ecco che quindi il corpo del nostro mutante artigliato può essere dilaniato dai colpi di arma da fuoco, per poi ricomporsi grazie al suo fattore rigenerante. Una perfetta fusione di narrativa e game design.

X-Men le origini – Wolverine è un gioco crudo, violento e, per questo, vietato a un publico più giovane. Proprio questa sua natura matura, lontana dalla controparte cinematografica, ha contribuito a rendere il titolo un must-have per gli amanti del mutante più famoso di sempre. Badate bene, però: la versione da recuperare è la “Uncaged Edition”, disponibile per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. L’edizione per PlayStation 2, Wii, PSP e Nintendo DS, al contrario, ne esce censurata e priva di quei contenuti che hanno decretato il successo di questo titolo. Una piccola chicca per i fan dei film dedicati agli X-Men: nella versione originale troviamo il cabina di doppiaggio attori del calibro di Hugh Jackman e Liev Schreiber, che qui riprendono i panni, relativamente, di Wolverine e Sabretooth.

X-MEN LEGENDS

Per chi non ama i titoli con un singolo protagonista, ma preferisce dover gestire un’intera squadra di eroi, X-Men Legends è ovviamente la migliore opera in assoluto dedicata ai mutanti. Sviluppato da quella Raven Software citata nello scorso paragrafo, X-Men Legends ci mette nei panni di un gruppo di X-Men con lo scopo di reclutare una ragazza che ha appena dimostrato di possedere dei poteri estremamente pericolosi. Gli allievi di Xavier dovranno però fare i conti con Magneto e la sua Confraternita dei mutanti malvagi, tra i quali troviamo Blob, Havok, Marrow e Pyro.

Se questo titolo vi ha entusiasmato, allora non abbiate alcun dubbio e recuperate anche X-Men Legends II: L’Era di Apocalisse, un sequel che migliora sotto tutti i punti di vista il capitolo precedente. Stiamo parlando di un titolo che permette di utilizzare ben 25 mutanti differenti, con tanto di modalità multigiocatore online e offline. Il gioco è stato inoltre la base di partenza per un altro franchise a tema Marvel: La Grande Alleanza. Una tris di titoli che prende la stessa struttura di X-Men Legends, per poi adattarla agli Avengers e agli altri supereroi della Casa delle Idee.

MARVEL’S MIDNIGHT SUNS

Esattamente come LEGO Marvel Super Heroes, anche Marvel’s Midnight Suns narra una storia che unisce i mutanti con altri personaggi tratti dai fumetti della casa editrice americana. In questo caso, però, stiamo parlando di un gioco sviluppato da Firaxis Games appartenente al genere degli strategici a turni. Un titolo in stile XCOM che vanta una storia originale e un team di personaggi tra i quali spiccano Wolverine, Magik, Tempesta e quel Deadpool protagonista di uno dei film più attesi dell’anno.

Marvel’s Midnight Suns è un’opera imperdibile per ogni fan Marvel che si rispetti. Un’opera complessa, affascinante e carismatica, capace di prendere i mutanti e di dargli un ruolo di peso all’interno della storia, senza farli sfigurare di fronte a Spider-Man o agli Avengers. L’ennesima prova di come, negli X-Men, anche i personaggi meno conosciuti dal pubblico generalista possano brillare di luce propria.

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi titoli avete già giocato? Siete in pari con X-Men ’97? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

