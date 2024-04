Il 4 aprile andrà in onda sugli schermi di AMC l’episodio crossover tra il mondo di 9-1-1 e The Bachelor, di cui è stato condiviso il trailer online.

Lo showrunner Tim Minear ha rivelato come è nata l’idea:

L’intera puntata crossover è nata perché Jennifer Love Hewitt mi ha chiamato dopo essere andata a una delle finali di The Bachelor. Lei è un’immensa fan dello show e ha detto: ‘Non sarebbe grandioso se il 188 rispondesse a una chiamata dalla residenza di The Bachelor?’.

Gli autori ci hanno pensato e hanno ideato l’episodio intitolato ‘Buck Bothered and Bewildered’, in cui appare Joey Graziadei, recente scapolo al centro del reality, e si mostra un’emergenza durante le riprese dello show.

Minear ha ricordato:

Ho contattato ABC e loro hanno contattato il team di Bachelor, e ci siamo sentiti via Zoom. Abbiamo iniziato a parlare di quali potevano essere le possibilità. Le persone di Bachelor sono state incredibilmente di sostegno e aiuto. Si sono offerte di mostrarci come realizzano lo show e poi abbiamo girato le scene. Abbiamo coinvolto la troupe di Bachelor per girare la prima parte di quel caso, quindi era realmente The Bachelor. E poi ci addentriamo nel mondo di 9-1-1 quando devono chiamare il pronto intervento. Ed è nata in quel modo la puntata. Sembrava semplicemente un’idea grandiosa.