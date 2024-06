Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della stagione 2 di Arcane, in arrivo a novembre.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, viene anche specificato che si tratta del capitolo finale, lasciando intendere che la serie si concluderà con questa stagione.

Il cast vocale americano è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che saranno le protagoniste e presteranno la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.

La trama ufficiale spiega che lo scenario sarà quello della regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.

