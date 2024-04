Il 16 maggio arriverà sugli schermi di Netflix la prima parte della stagione 3 della serie Bridgerton, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Nel video si assiste al ritorno di Colin Bridgerton (Luke Newton) che decide di aiutare Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a trovare un potenziale marito. L’amicizia tra i due giovani potrebbe essere messa a rischio dall’entrata in scena di Lord Debling (Sam Phillips). Colin, nell’assistere alla nascita della potenziale coppia, tuttavia, potrebbe entrare in crisi.

La seconda parte della storia approderà poi in streaming il 13 giugno.

La terza stagione avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

Ecco le nuove foto e il poster:

Bridgerton. (L to R) Hannah Dodd as Francesca Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 301 of Bridgerton. Cr. Laurence Cendrowicz/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Martins Imhangbe as Will Mondrich, Emma Naomi as Alice Mondrich in episode 302 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Hugh Sachs as Brimsley, Golda Rosheuvel as Queen Charlotte in episode 303 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Nicola Coughlan as Penelope Featherington, Luke Newton as Colin Bridgerton in episode 302 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Luke Newton as Colin Bridgerton, Will Tilston as Gregory Bridgerton, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 303 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Luke Thompson as Benedict Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington, Polly Walker as Lady Portia Featherington, Harriet Cains as Philipa Featherington, Lorn Macdonald as Albion Finch, James Phoon as Harry Dankworth, Bessie Carter as Prudence Featherington in episode 303 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Daniel Francis as Lord Anderson, Adjoa Andoh as Lady Agatha Danbury in episode 304 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Che ne pensate del nuovo trailer della stagione 3 di Bridgerton? State attendendo il ritorno della serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Netflix

