Mancano pochi giorni all’arrivo di Citadel con Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden su Prime Video con i primi due dei sei episodi della sua prima stagione.

La serie, come abbiamo scoperto nel corso degli ultimi mesi, è una produzione colossale che ambisce a lanciare un franchise globale, con uno spin-off prodotto in Italia le cui riprese sono già concluse e un altro girato in India.

La settimana scorsa stati invitati a Londra a partecipare alla prima europa, e così ecco la prima delle nostre interviste all’attrice protagonista, che interpreta Nadia.

Citadel: il video della premiere europea

Da Prime Video è arrivato un invito molto speciale alcuni giorni fa. Tutto è partito con un messaggio inviato da Priyanka Chopra Jonas ai giornalisti con un appuntamento: Londra, martedì 18 aprile.

Dopo aver sfilato sul blue carpet, gli attori hanno salutato il pubblico e hanno presentato i primi due episodi dell’ambiziosissima serie in arrivo su Prime Video il 28 aprile. Tra gli ospiti speciali Matilda De Angelis, il volto protagonista della serie spin-off italiana.

Trovate tutte le informazioni su Citadel nella nostra scheda.

