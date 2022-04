ha pubblicato il trailer ufficiale di, la mini serie con protagonistache racconterà la storia di Clark Olofsson, il criminale che ha ispirato il termine ““.

Clark sarà basata sull’autobiografia del personaggio, rapinatore di banche e trafficante di droga in attività dagli anni ’60. Nel 1973 fu coinvolto indirettamente – in quanto venne richiesta la sua scarcerazione come riscatto – durante la rapina nella quale gli ostaggi iniziarono a empatizzare con i loro rapitori, dando origine alla definizione diSindrome di Stoccolma.

La serie sarà diretta da Jonas Åkerlund (Lords Of Chaos) e prodotta da Scandinavian Content Group. Fredrik Agetoft, Peter Arrhenius e Jonas Åkerlund ne sono gli sceneggiatori. Nel cast anche Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren e Sandra Ilar.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, troviamo Skarsgård nei panni di Olofsson, sia in quelli da criminale, che durante la vita di tutti i giorni. La miniserie sarà disponibile su Netflix dal prossimo 5 maggio.

