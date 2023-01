Daisy Jones & The Six: il nuovo teaser trailer della serie e la tracklist dell’album

Atlantic Records ha condiviso un teaser trailer di Daisy Jones & The Six e la tracklist dell’album tratto dalla serie tratta dall’omonimo romanzo scritto da Taylor Jenkins Reid.

Al centro della trama c’è l’ascesa verso il successo e il precipitoso declino di una band rock.

Il primo singolo tratto dalle puntate si intitola Regret Me ed è stato interpretato da Riley Keough e Sam Claflin, interpreti di Jones e Billy Dunne.

Il brano si sente nel teaser trailer che anticipa delle sequenze tratte dalle puntate.

L’album si intitolerà invece Aurora e conterrà 11 canzoni, in arrivo il 3 marzo, giorno in cui debutterà lo show con star anche Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse e Sebastian Chacon.

La produzione dell’album è stata curata da Blake Mills, cantautore vincitore ai Grammy, mentre tra gli autori dei brani ci sono Marcus Mumford, Phoebe Bridgers e Jackson Browne.

La tracklist è la seguente:

“Aurora”

“Let Me Down Easy”

“Kill You to Try”

“Two Against Three”

“Look at Us Now (Honeycomb)”

“Regret Me”

“You Were Gone”

“More Fun to Miss”

“Please”

“The River”

“No Words”

La serie è stata creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, mentre tra i produttori ci sono anche Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine.

Che ne pensate del teaser trailer di Daisy Jones & The Six? Lasciate un commento!

Fonte: Variety