Apple TV+ ha svelato il prossimo progetto che vede coinvolto David Beckham condividendo il trailer di Real Madrid – ¡Hasta el final!, la nuova serie di documentari in uscita il 10 marzo.

Presentata dal campione britannico, è una serie in tre parti che, per la prima volta in assoluto, va dietro le quinte dell’iconico club calcistico per offrire uno sguardo inedito sulla sorprendente stagione 2021-2022, ricca di vittorie epiche e di atti di eroismo in campo, compiuti sia da parte dei veterani della squadra, che dei nuovi arrivati. Sostenuti dai loro ferventi tifosi, sfidano i pronostici e gli scettici sulla via di uno dei finali più memorabili della storia del calcio che culmina con il record del 14° titolo conquistato in Champions League.

La serie è prodotta dai produttori esecutivi di WAKAI David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez, Jorge Cabrera e Real Madrid C.F.

Fonte: Comunicato stampa Apple