BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Il 25 dicembre arriverà sugli schermi di BBC e Disney+ l’episodio speciale di Natale della serie Doctor Who intitolato The Church on Ruby Road, di cui sono state condivise online nuove clip.

Nel primo dei due video, che potete vedere qui sopra, si assiste all’incontro tra Ruby Sunday, la nuova companion interpretata da Millie Gibson, e il Quindicesimo Dottore, parte affidata a Ncuti Gatwa.

Il secondo video permette invece di ascoltare The Goblin Song, la canzone scritta dal compositore Murray Gold e dallo showrunner Russell T Davies. Il brano è disponibile su Spotify, Apple Music e Deezer e ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’iniziativa benefica BBC Children in Need.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf con BBC Studios, per BBC e Disney Branded Television. Tra i produttori esecutivi figurano Davies (scrittore e showrunner), Jane Tranter, Julie Gardner, Joel Collins e Phil Collinson.

Che ne pensate delle clip tratte dall’episodio di Natale di Doctor Who intitolato The Church on Ruby Road?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: BBC

I film e le serie imperdibili