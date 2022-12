Dragons of Wonderhatch, al via le riprese dell’ibrido anime-live action di Disney+

Disney e Kodansha hanno rivelato ufficialmente Dragons of Wonderhatch, annunciandone l’inizio delle riprese.

La serie live-action incorporerà elementi anime per renderla un nuovo tipo di progetto ibrido. Questa nuova serie è attualmente in lavorazione per un’uscita in esclusiva Disney+ il prossimo anno e ha reclutato Posuka Demizu (The Promised Neverland) per alcuni degli aspetti principali dello show. Potete vedere i concept art nel tweet qui sotto:

Imagine a world where dragons roam. Check out concept art from #DragonsOfWonderhatch by @demizuposuka. Coming soon to #DisneyPlusPH. pic.twitter.com/AUdsnkkyOB — Disney+ Philippines (@disneyplusph) November 30, 2022

È stato rivelato che Dragons of Wonderhatch presenterà personaggi live-action nel mondo “reale” mentre l’anime sarà utilizzato per rimpolpare il mondo dei draghi.

Kentaro Hagiwara ha sviluppato questo nuovo progetto negli ultimi cinque anni, e quindi dirigerà le parti live-action insieme a Takashi Otsuka che dirigerà le parti dell’anime ( la serie è prodotta da Production I.G.). Posuka Demizu è stata incaricata di sviluppare il design del personaggio e del mondo, e i primi tre membri del cast sono Sena Nakajima, Daiken Okudaira e Mackenyu Arata.

La serie è prevista per la fine del 2023 in esclusiva su Disney+.

Siete curiosi di scoprire di più su Dragons of Wonderhatch? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book