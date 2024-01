Sydney Sweeney, durante la sua partecipazione allo show Hot Ones, ha rivelato i retroscena di una scena disgustosa presente nella stagione 2 di Euphoria.

L’attrice ha parlato di quel momento dello show di Sam Levinson ammettendo che è stata “la cosa più disgustosa” che ha mai affrontato.

Sydney ha raccontato:

Nella maggior parte dei casi nei film, preparano una tazza di poltiglia con qualsiasi cosa che il team della produzione ha preparato, mescolata con latte e acqua. Ed è una cosa disgustosa, la metti in bocca, la tieni e poi la sputi fuori.

L’interprete di Cassie ha però aggiunto:

Sam, ovviamente, non voleva una cosa simile. Voleva vomito ovunque, quindi hanno dovuto prendere una pompa e avevano questo tubo che hanno attaccato e nascosto lungo il mio corpo, e poi cancellato in CGI dal mio collo. E poi c’era un morso che ho dovuto mettere in bocca. Durante quella scena mi stavano riempiendo la bocca con il finto vomito, e poi dovevo aprire la bocca e iniziare a farlo uscire. Ed è stata la cosa più disgustosa che abbia mai vissuto.