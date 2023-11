Gen V, lo spinoff di The Boys, sta arrivando al season finale e online Prime Video ha condiviso il trailer dell’episodio dello show, già rinnovato per una seconda stagione.

I fan dello show possono quindi vedere qualche scena in anteprima.

Nel filmato si vede così Cate Dunlap (Maddie Phillips), ormai trasformata in villain dopo aver ucciso Dean Shetty (Shelley Conn). A sostenere i suoi progetti ci sarà anche Sam (Asa German). A contrastarla, invece, ci saranno Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (London Thor/Derk Luh), Andre (Chance Perdomo) ed Emma (Lizze Broadway).

Finals week starts now and y’all…there WILL be a test. pic.twitter.com/9Dwja4BJ0J — GEN V (@genv) October 31, 2023

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del trailer del season finale di Gen V?

