Netflix ha condiviso il trailer della nuova serie Glamorous che arriverà in streaming il 22 giugno, nel cui cast c’è anche Kim Cattrall.

Il progetto creato da Jordon Nardin racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny), un giovane queer di genere non conforme la cui vita sembra essere in una fase di stallo fino a quando ottiene l’occasione di lavorare per la leggendaria esperta in makeup Madolyn Addison (Cattrall). Si tratta della prima chance di capire cosa vuole della vita, chi è realmente e cosa voglia dire per lui essere queer.

Nel cast ci sono anche Zane Phillips nella parte di Chad, Jade Payton nei panni di Venetia, Michael Hsu Rosen che interpreta Ben, Ayesha Harris nel ruolo di Britt, e Graham Parkhurst che è Parker.

Nel team dei produttori ci sono Nardino (Star Trek: Discovery), Damon Wayans Jr e Kameron Tarlow.

Che ne pensate del trailer di Glamorous con protagonista Kim Cattrall?

Fonte: Netflix

