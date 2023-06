La serie Good Omens tornerà tra poche settimane sugli schermi con gli episodi della stagione 2 e online è stato condiviso il video dei titoli di testa creato da Peter Anderson.

Condividendo la sequenza animata su Tumblr, Neil Gaiman ha inoltre dichiarato che le musiche sono state composte da David Arnold. Lo scrittore ha aggiunto:

Vi avevamo avvisato che era più folle dei titoli di testa della prima stagione. Penso sia realmente bella.

Il video mostra i due personaggi interpretati da Michael Sheen e David Tennant mentre si muovono attraverso vari luoghi, tra cui anche i gironi infernali, una Terra distrutta dalla guerra e il cosmo. La prima puntata in arrivo il 28 luglio, come si rivela negli ultimi attimi della clip, si intitolerà The Arrival.

Nella seconda stagione della serie rivedremo i protagonisti David Tennant e Michael Sheen, assieme a Jon Hamm, Derek Jacobi, Mark Gatiss, Steve Pemberton, Gloria Obianyo, mentre ci saranno anche nuovi ingressi come Miranda Richardson, che interpreterà Shacks, un demone che rimpiazza Crowley. Nei nuovi episodi vedremo anche Shelley Conn nei panni di Belzebù e il figlio di David Tennant, Ty Tennant.

Trovate tutte le notizie su Good Omens nella nostra scheda.

Che ne pensate del video dei titoli di testa della stagione 2 di Good Omens?

Fonte: Amazon

