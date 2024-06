La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Al termine della puntata di stanotte, HBO ha pubblicato, come di consueto, il trailer del prossimo episodio di House of the Dragon.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, anticipa alcuni degli eventi che vedremo la prossima settimana, nell’episodio 3 di House of the Dragon.

Le due fazioni devono scendere a patti con le proprie azioni, e pagarne le conseguenze, Intanto Daemon prosegue il suo viaggio in solitaria.

House of the Dragon è disponibile su Now.

Fonte: YouTube