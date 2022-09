La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO ha pubblicato il trailer ufficiale dell’episodio 4 di House of the Dragon, in arrivo la prossima settimana.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, Viserys è messo alla prova dalla vittoria di Daemon, e dalle sue mire al Trono. Rhaenira viene poi messa al centro di un gossip mentre negli ultimi istanti vediamo una nave dei Targaryen attaccata proprio dal drago di Daemon.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

