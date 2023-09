Fox Animation ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 35 de I Simpson in arrivo l’1 ottobre negli Stati Uniti.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, le immagini si susseguono velocemente mostrando gli eventi della nuova stagione.

In questa stagione Marge sperimenterà una serie di incubi sull’infanzia del giovane Bart; Homer si offrirà accidentalmente volontario per un posto di guardia all’attraversamento pedonale della scuola; sessant’anni nel futuro, Lisa racconta la storia di come Homer fu il capro espiatorio di un’interruzione di corrente che fece precipitare Springfield nell’oscurità giorni prima del Ringraziamento e tornerà anche l’annuale trilogia La Paura Fa Novanta XXXIV!

I nuovi episodi de I Simpson sono previsti per l’1 ottobre negli Stati Uniti e solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

Fonte: YouTube

