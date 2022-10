La ruota del tempo: uno sneak peek della stagione 2 e il video riassunto della prima

Amazon ha condiviso un video che offre un brevissimo recap della prima stagione e offre uno sneak peek della stagione 2 della serie La ruota del tempo.

I produttori, durante il New York Comic-Con 2022 ha inoltre condiviso le prime foto di Dónal Finn e Ceara Coveney nei ruoli di Mat Cauthon ed Elayne Trakand.

Il progetto è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nel cast della serie della Ruota del tempo troviamo Josha Stradowski nel ruolo di Rand al’Thor. Daniel Henney sarà Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins).

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins.

Fonte: SpoilerTV