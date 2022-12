Legend of Vox Machina: guarda il trailer della stagione 2

La stagione 2 di The Legend of Vox Machina arriverà sugli schermi di Prime Video il 20 gennaio e il trailer regala le prime anticipazioni.

Le nuove 12 puntate saranno distribuite a gruppi di 3 ogni settimana.

Al centro della seconda stagione ci sarà la campagna Chroma Conclave, tratta dalla popolare webserie su Dungeons and Dragons di Critical Role.

Gli eroi di Vox Machina dovranno affrontare un potente gruppo di draghi chiamati Chroma Conclave prima che distruggano il mondo di Exandria. I draghi non sputano fuoco, ma ghiacccio e acido, oltre ad avere un’armatura quasi impenetrabile. Per sconfiggere i nemici, gli eroi di Vox Machina dovranno trovare delle rare armi molto potenti.

Nel cast ci sono Taliesin Jaffe (Percival “Percy” de Rolo), Ashley Johnson (Pike Trickfoot), Travis Willingham (Grog Strongjaw), Sam Riegel (Scanlan Shorthalt), Marisha Ray (Keyleth), Liam O’Brien (Vax’ildan), Laura Bailey (Vex’ahlia) e Matt Mercer.

Tra le guest star della seconda stagione ci sono Henry Winkler, Lance Reddick, Cheech Marin, Will Friedle (Boy Meets World), Billy Boyd (The Lord of the Rings), Cree Summer (Rugrats), Alanna Ubach (Euphoria), Mary Elizabeth McGlynn (Ghost in the Shell 2: Innocence), Troy Baker (The Last of Us), Sendhil Ramamurthy (Heroes) e Ralph Ineson (The Witch).

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di The Legend of Vox Machina? State attendendo i nuovi episodi?

Fonte: Variety