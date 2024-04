Il 2 giugno debutterà su Paramount+ la stagione 3 della serie Mayor of Kingstown e online è stato condiviso il trailer dei nuovi episodi con protagonista Jeremy Renner.

L’attore interpreta Mike McLusky e nel video si anticipano i nuovi problemi che il protagonista dovrà affrontare e gli alleati e i nemici con cui dovrà fare i conti.

Renner è tornato sul set dopo l’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita all’inizio del 2023.

LEGGI – Jeremy Renner aggiorna sulle riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown è stata co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon e ha al centro la famiglia McLusky, in attività in una città del Michigan in cui l’unico settore fiorente è quello legato al carcere.

Nei nuovi episodi, una serie di esplosioni scuote Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa inizia le sue attività in città e una guerra legata alla droga inizia dentro e fuori delle mura della prigione. La pressione è su Mike McLusky (Renner), che ha il compito di porre fine alle tensioni, ma la situazione diventa complicata quando un volto conosciuto del suo passato minaccia di rendere vani i tentativi di mantenere la pace tra le varie fazioni.

Nel cast ci sono anche Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley Michael Beach.

Che ne pensate del nuovo trailer della stagione 3 di Mayor of Kingstown, con star Jeremy Renner?

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Paramount+

I film e le serie imperdibili