Monarch: Legacy of Monsters si appresta a debuttare su AppleTV+ e, per l’occasione, è stata diffusa online la scena d’apertura della serie ambientata nel Monsterverse della Legendary Pictures. Potete vederla qui sopra!

L’emozionante sequenza vede il ritorno di John Goodman nei panni di Bill Randa (alto funzionario dell’organizzazione governativa segreta Monarch, apparso nel film Kong: Skull Island), mentre evita per un soffio di essere divorato da un gigantesco ragno noto come Mother Longlegs.

Sono state inoltre pubblicate nuova foto dello show, con al centro alcuni mostri che compaiono nel primo episodio: Godzilla, Mother Longlegs, Mantleclaw e gli Endoswarsmer. Eccole di seguito:

La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 17 novembre con i primi due episodi dei dieci in totale, seguiti da un episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.

Nel cast Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

FONTE: YT/Twitter

