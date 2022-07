Mythic Quest 3: il teaser trailer svela la nuova situazione dei protagonisti e la presenza di Joe Manganiello

La stagione 3 della serie Mythic Quest è stata presentata al San Diego Comic-Con 2022 con un primo teaser trailer che conferma anche la presenza di Joe Manganiello.

Gli episodi arriveranno su Apple TV+ in autunno e, come rivelato dal video condiviso online, la situazione di Ian Grimm e Poppy Li, i protagonisti interpretati da Rob McElhenney e Charlotte Nicdao, non sarà molto diversa dopo aver deciso di aprire un nuovo capitolo della propria vita.

I due personaggi hanno infatti formato i GrimPop Studios e Dana (Imani Hakim) si ritrova a fare da mediatrice tra i due boss.

Tra le fila di Mythic Quest, invece, David (David Hornsby) assume il suo nuovo ruolo da capo e Jo (Jessie Ennis) ha ripreso l’incarico di sua assistente personale, mentre Carol (Naomi Ekperigin) ha avuto una promozione.

Rachel (Ashly Burch), a Berkeley, cerca di trovare un equilibrio tra morale e capitalismo, mentre Brad (Danny Pudi) è uscito dal carcere.

Tra le guest star ci sarà anche Joe Manganiello, mostrato in una scena in cui si proclama un fan di Grimm.

La serie creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz tornerà quindi con una terza stagione composta da dieci puntate.

Fonte: Deadline