Otto anni dopo aver condiviso lo schermo in The Night Manager, Tom Hiddleston e Elizabeth Debicki si sono riuniti per un’intervista video di Vanity Fair, dove si sono scambiati ricordi e aneddoti sulla serie e sulle rispettive carriere. Potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina, di seguito vi riportiamo i passaggi più interessati emersi.

I ricordi del primo incontro durante le prove

Debicki ha ottenuto il ruolo di Jed in The Night Manager a soli 24 anni e, durante il primo incontro con gli altri membri del ricco cast, si è sentita molto intimidita nei loro confronti:

Quando abbiamo fatto le prove a Marrakech, in una grande sala conferenze di un albergo, c’eri tu, Tom [Hollander], Hugh [Laurie] Olivia [Colman], Susanne [Bier, regista] e poi io. Voi avevate molta più esperienza di me, e ricordo di aver pensato “Qui c’è qualcuno che non è come le altri“. Mi sono sentita come una bambina…

Hiddleston ribatte allora che secondo lui le cose sono andate diversamente, in quanto il processo è sembrato “naturale“. Poi aggiunge:

Eravamo in una riunione per analizzare lo script e arriva Susanne che ci dice “Ho trovato Jed, è Elizabeth Debicki”. Ci fa vedere il video che avevi inviato e ricordo di averlo trovato assolutamente straordinario. Hugh ed io abbiamo pensato: “Questa è Jed“. La più brillante audizione [che abbia mai visto].

Ricordando così il successo della serie, l’attore racconta:

Spesso, le persone mi vedono per strada e mi dicono “Ma tu sei il Night Manager!” e io “Piacere, Tom“. L’altro giorno ero in un negozio di alimentari e una signora molto gentile mi chiede “Sei tu il manager?, sto cercando il pollo arrosto“.

Cosa Elizabeth Debicki ha imparato interpretando la principessa Diana

Hiddleston fa poi i complimenti alla collega per la sua interpretazione della principessa Diana nelle ultime stagioni di The Crown. Quest’ultima racconta allora cosa si porta con sè del ruolo:

Mi sembrava la sfida giusta per quello che volevo provare ed essere come attrice. Subito mi sono sentita molto nervosa, cosa che mi ha reso molto fissata sui dettagli tecnici. Mi faceva sentire sicura, ma poi mi è sembrato un ostacolo. Ho guardato molto [materiale], per cercare di assorbire il tutto per osmosi, come penso di aver fatto. Sono stati due anni e mezzo molto logoranti. Avevo una conoscenza enciclopedica di certe cose strane e un grande bagaglio di storie. I ricordi su Diana sono impressi nella memoria della gente. Sono consapevole che è un personaggio che ho creato, ma è stato un dono per me, mi ha insegnato molto a livello personale.

Vi ricordiamo che The Night Manager è stata recentemente rinnovata per altre due stagioni, dove farà ritorno il personaggio di Hiddleston. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

