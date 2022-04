Amazon ha condiviso il primodella nuova serie, in arrivo il 20 maggio in streaming su Prime Video, con protagonista la coppia interpretata da J.K. Simmons e Sissy Spacek.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si possono vedere le prime scene del progetto che mostrerà due coniugi che nascondono a lungo un segreto che permette loro di venir trasportati su un pianeta misterioso, ma che dovranno affrontare una situazione complicata tra vicini sospettosi, gli anni che passano e un’apparizione a sorpresa.

Attraversando lo spazio e il tempo, Night Sky segue la storia di Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

La serie è co-prodotta da Amazon Studios e Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), scritta dal co-executive producer Holden Miller, con Daniel C. Connolly come showrunner e executive producer insieme con Jimmy Miller e Sam Hansen di Mosaic e il vincitore dell’Emmy e del BAFTA Philip Martin.

