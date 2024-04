Ewan McGregor, intervistato da Vanity Fair, ha parlato della sua idea iniziale per la serie Obi-Wan Kenobi.

L’attore, dopo aver dichiarato in numerose interviste che avrebbe voluto tornare nella saga di Star Wars, è stato infatti contattato dalla Disney:

Sono stato contattato dallo studio e ci siamo seduti in un ufficio, e mi è stato chiesto: ‘Dici che vorresti interpretarlo di nuovo e vogliamo tutti sapere: lo vorresti realmente?’. E ho risposto: ‘Sono felice di avere questa opportunità per dire sì, mi piacerebbe interpretarlo di nuovo’. E stavamo parlando in quel momento di un film, non di una serie tv perché non erano ancora state realmente realizzate. Disney+ non esisteva ancora, quindi ho detto: ‘Tutto quello che posso è immaginarlo a pezzi, in pratica un po’ di tempo dopo Episodio III ed è in una situazione davvero dark’.