La stagione 2 di Only murders in the building, farà il suo debutto il 28 giugno su Disney Plus. Per l’occasione, abbiamo avuto l’occasione di parlare con John Hoffman, co-creatore e showrunner della serie la cui prima stagione ha avuto un grandissimo successo.

Nella nuova stagione, ve lo ricordiamo, ci sono anche Cara Delevingne nel ruolo di Alice, Amy Schumer nei panni di se stessa, e Aaron Dominguez nel ruolo di Oscar, un amico di Mabel. Tra i membri del cast ci saranno inoltre Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman, Nathan Lane, James Caverly e Michael Rapaport nei panni del detective che indaga sull’omicidio di Bunny.

La seconda stagione debutterà il prossimo 28 giugno su Disney+.

Il primo dei 10 episodi della seconda stagione di Only Murders in the Building, sei dei quali sono stati messi a disposizione della critica, comincia proprio dove eravamo rimasti lo scorso anno, con Mabel (Selena Gomez) portata via dalla Polizia perché sospettata della morte della perfida amministratrice di condominio Bunny (Jayne Houdyshell). A causa del fatto che sia Charles che Oliver che Mabel avrebbero un movente più che valido per la morte di Bunny, considerato come quest’ultima volesse cacciarli dall’Arconia a causa del loro podcast, il fantastico trio diventa il principale sospettato dei detective e, dato che gli sarà vietato di parlare del caso in un nuovo podcast, loro naturalmente lo faranno lo stesso, per difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso e soprattutto per non abbandonare una formula vincente. Oliver non lo avrebbe mai permesso!

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

