Prime Video ha condiviso online il trailer della stagione 2 di Outer Range, serie che vede Josh Brolin impegnato come attore, produttore e ora anche come regista.

Nel cast ci sono inoltre Lili Taylor, Imogen Poots, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, e Will Patton.

Brolin ha diretto il sesto episodio della stagione e ha dichiarato in un comunicato:

Sono sempre stato realmente interessato nel dirigere da un punto di vista tecnico. Ho imparato cose diversa da registi diversi. Ho imparato dai fratelli Coen a non cercare un complimento dopo ogni ciak.

Josh ha inoltre accolto il consiglio del collega Jason Bateman che gli ha ricordato di prestare attenzione a chi è impegnato sul set e di trattarli come se fossero i protagonisti dello show.

Tra i registi della stagione ci sono anche Gwyneth Horder-Payton, Blackhorse Lowe, Deborah Kampmeier, e Catriona McKenzie.

Tutti e sette gli episodi della seconda stagione di Outer Range, ideata dallo showrunner ed executive producer Charles Murray (True Story, Sons of Anarchy), saranno disponibili da giovedì 16 maggio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La sinossi di Outer Range

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione dOuter Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Outer Range?

Fonte: Amazon

