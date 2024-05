Rick and Morty farà il suo debutto nel mondo degli anime verso la fine dell’anno, e Adult Swim ha offerto ai fan un’anteprima grazie a una nuova clip di Rick and Morty: The Anime. L’ottava stagione è attualmente in lavorazione e uscirà l’anno prossimo. La serie presenterà una serie completa di cortometraggi anime, e la nuova clip ci offre uno sguardo a questo nuovo Rick, attualmente coinvolto in un nuovo esperimento.

Rick and Morty: The Anime si prepara a debuttare verso la fine dell’anno e introduce un’altra famiglia Smith all’interno del multiverso della serie animata. La serie estende le avventure viste nei precedenti cortometraggi anime di Adult Swim.

Gli episodi verranno realizzati dal regista Takashi Sano non è nuovo al mondo di Rick and Morty, sono infatti suoi i corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”. Il regista aveva commentato così l’annuncio:

Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la banda mettono alla prova il legame familiare, ma si dimostrano sempre all’altezza dell’occasione. È una serie che si focalizza sull’importanza della vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro avventure vi piaceranno!

Rick and Morty: The Anime è stata annunciata per la prima volta l’anno scorso per Adult Swim, e all’epoca è stato inoltre rivelato che era stata ordinata per dieci episodi. Nell’ultimo anno le cose sono cambiate parecchio sotto molti punti di vista, ma fortunatamente l’ordine degli episodi non è cambiato. Il produttore esecutivo della serie, Jason DeMarco (e Senior VP, Anime and Action Series/Longform presso Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios) ha confermato, alla domanda di un fan su Twitter, che la nuova serie sarà composta effettivamente di dieci episodi.

Max ha confermato che Rick and Morty The Anime arriverà sulla piattaforma streaming in contemporanea con l’uscita su Adult Swim. In ogni caso, nel nostro paese la serie potrebbe e dovrebbe arrivare su Netflix

