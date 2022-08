She-Hulk, l’esilarante spot della GLK&H: “Mettiamo l’umano nella parola superumano”

Mancano solo due giorni al debutto di She-Hulk: Attorney at Law, e continua lo stillicidio di spot e promo dell’attesa serie dei Marvel Studios di cui proprio oggi vi abbiamo proposto la nostra intervista con la sceneggiatrice Jessica Gao.

Uno di questi spot è in realtà concepito come uno spot della GLK&H, ovvero lo studio legale newyorkese Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway che ha una “Divisione Legale Superumana” dove lavora come avvocatessa la protagonista Jennifer Walters. “Qui alla Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway combatteremo per il vostro diritto di essere trattati con equità davanti agli occhi della legge,” si spiega nello spot. “Da noi, mettiamo l’umano nella parola superumano”.

Potete vedere il divertente spot qui sopra, mentre qui sotto trovate un altro promo inedito:

