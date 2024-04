Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il co-creatore di Shōgun, Justin Marks, e la sceneggiatrice Emily Yoshida hanno spiegato la scena finale della prima stagione nel podcast ufficiale dello show, disponibile in Italia grazie a Disney+.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata John Blackthorne (Cosmo Jarvis) e Toda “Buntaro” Hirokatsu (Shinnosuke Abe), vengono mostrati mentre dimostrano il proprio rispetto reciproco e collaborano per portare a riva la nave danneggiata di Blackthorne.

I due personaggi, in precedenza, nonostante una spiccata ostilità reciproca, in particolare legata ai loro sentimenti per Toda Mariko (Anna Sawai), sembrano aver trovato un modo per co-esistere e la possibilità di avere un nuovo inizio.

Blackthorne, tuttavia, non si rende conto che Toranaga ha distrutto la sua nave come test e lo usa per il suo divertimento.

Marks ha ha sottolineato che Blackthorne sembra aver trovato nuove motivazioni senza rendersi conto che il suo scopo è inutile, anche se questo non ha importanza. Justin ha sottolineato:

Lui è felice. Ha trovato di nuovo qualcosa. E ha inoltre trovato una comunità composta da questi abitanti che lo stanno aiutando a recuperare la nave. Questo è il suo nuovo equipaggio. Sotto certi aspetti sono i suoi nuovi amici.

Yoshida ha quindi ironizzato sottolineando:

Lui e Buntaro daranno vita a una nuova buddy comedy, la più inaspettata in arrivo in futuro.

Il co-creatore ha poi aggiunto:

Questo è l’inizio di una meravigliosa amicizia.

Che ne pensate del commento alla scena finale della prima stagione di Shōgun con protagonisti Blackthorne e Buntaro?

Shōgun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di “Lord Yoshii Toranaga” che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

Fonte: FX



