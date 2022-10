Gli Anelli del Potere: il promo dell’episodio 8 e la canzone di Fiona Apple per il finale!

Ci siamo: tra una settimana esatta andrà in onda su Prime Video l’ottavo e ultimo episodio della prima stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, e come sempre che il promo presente alla fine dell’episodio precedente contiene anticipazioni su ciò che vedremo.

In esso, per esempio, sentiamo Gil-Galad dire a Celebrimbor che il Grande Albero perde sempre più foglie, a dimostrazione del fatto che il tempo per gli elfi sta per scadere. Elrond si è procurato il Mithril, ma basterà? O sarà proprio il timore della morte a spingere gli elfi a creare gli Anelli del Potere? Nel frattempo vediamo Galadriel e Halbrand galoppare verso il regno degli elfi. E intanto Miriel (ormai cieca) ed Elendil tornano a Numenor, e si parla di Fedeli (ovvero i numenoreani che rispettano ancora la storica amicizia con gli elfi).

Nel frattempo è arrivata online una nuova traccia della colonna sonora, in esclusiva su Amazon Music. Si intitola Where the Shadows Lie, è una canzone inedita di Fiona Apple tratta dal poema di JRR Tolkien presente nei romanzi. Una versione strumentale del brano, composto da Bear McCreary, è presente nel primo episodio della serie.

La canzone è disponibile esclusivamente sulla piattaforma di Amazon, e sarà presente nei titoli di coda dell’ultimo episodio che arriverà su Prime Video venerdì 14 ottobre.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.