Il 5 febbraio arriverà su Hulu un episodio speciale di Solar Opposites dedicato a San Valentino, di cui è stato diffuso il trailer.

La puntata si intitolerà An Earth Shatteringly Romantic Solar Valentine’s Day Opposites Special e nel video si vede Korvo (Dan Stevens) che annuncia il suo piano: distruggere la festa degli innamorati. La Terra scivola presto nel caos e cupido si ritrova alla prese con un pianeta fatto di cioccolatini, persone che si accalcano di fronte alla Torre Eiffel, e pappagalli che danno il via a una rivoluzione.

Jesse (Mary Mack) sottolinea quindi che era una pessima idea rimuovere l’amore dal mondo.

Per risolvere la situazione i protagonisti dovranno quindi accettare l’amore presente nella loro vita, situazione che potrebbe avere delle conseguenze su Terry (Thomas Middleditch) e Korvo.

La serie animata, arrivata alla quarta stagione nell’estate 2023, racconta la storia di una famiglia di alieni che arriva sulla Terra dopo che il loro pianeta è stato distrutto, ritrovandosi a fare i conti con un mondo totalmente nuovo.

Lo show tornerà prossimamente con una quinta stagione.

