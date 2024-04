Kyle Jarrow ha commentato gli eventi mostrati nell’episodio 3, intitolato Jinaal, della stagione 5 di Star Trek: Discovery con al centro il Dottor Hugh Culber, interpretato da Wilson Cruz.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata, scritta da Jarrow e Lauren Wilkinson, l’equipaggio dell’USS Discovery segue degli indizi sul tesoro dei Progenitori, legati a Jinaal Bix, uno scienzato Trill del ventiquattresimo secolo che ha nascosto un elemento importante. Culber si è offerto volontario per sottoporsi a un rituale che ha portato Jinaal a prendere il controllo fisico e mentale del personaggio, lasciando che Hugh diventi un passeggero nel suo stesso corpo.

Durante il podcast The 7th Rule, Jarrow ha ora accennato alle conseguenze di quanto accaduto sul personaggio.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Non rivelerò nulla della direzione che prenderà la stagione, ma dirò che l’esperienza per Culber continuerà ad avere degli effetti. Verso la fine dell’episodio, c’è quella scena in cui sta parlando con Michael e dell’esperienza, e ha questa altra coscienza dentro di lui, sta cercando di affrontarla. Quindi ci saranno delle conseguenze anche in futuro e delle ramificazioni per lui… Per quanto riguarda il personaggio.