In occasione della serata dei Grammy Awards, che verrà trasmessa sulla CBS, la Paramount (che fa capo alla stessa compagnia) ha lanciato il nuovo trailer, il poster e alcune immagini di, l’attesissima nuova serie live action della saga che avrà come protagonista il capitano Christopher Pike, interpretato da Anson Mount (che gli ha prestato il volto già nella seconda stagione di Star Trek: Discovery). Nel trailer vediamo tanta azione, ovviamente, ma anche romanticismo e moltissimi effetti visivi.

Composta da dieci episodi, questa serie è ambientata decenni prima della serie originale, e segue Pike mentre guida la Enterprise nell’esplorazione di nuovi mondi entrando in contatto con nuove società e culture. Nel cast ritroviamo anche Rebecca Romijn ed Ethan Peck nei panni rispettivamente di Numero Uno e Spock, Celia Rose come il cadetto Uhura e Christina Chong come La’an Noonien-Singh (discendente di Khan).

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate il cast al completo nel nuovo poster. Il debutto della serie (già rinnovata per una seconda stagione) è previsto per il 5 maggio in Nordamerica, Australia, America Latina e Nord Europa su Paramount+. La premiere è stata scritta e diretta da Akiva Goldsman e prodotta da lui assieme a Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner.