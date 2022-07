Stranger Things 4: un fan video usa le scene della serie per realizzare il trailer del reboot di Nightmare

La stagione 4 di Stranger Things è stata usata per realizzare un fan video che usa le scene della serie Netflix per dare vita al trailer di un reboot di Nightmare.

Il montaggio, realizzato d José Mellinas, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan perché particolarmente convincente e ben realizzato.

Il cult horror è da tempo uno dei titoli più citati dai fratelli Duffer come fonte di ispirazione per la creazione di Stranger Things e nel Volume 1 della quarta stagione è anche apparso Robert Englund, iconico interprete di Freddy Krueger, con un cameo che ha permesso di scoprire nuovi segreti sul villain della storia, Vecna. Natalia Dyer, interprete di Nancy, aveva commentato la partecipazione dell’attore alle riprese sostenendo fosse come assistere a una masterclass di recitazione.

