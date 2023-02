The CW

The CW ha pubblicato il trailer completo della stagione 3 di Superman and Lois, che debutterà il prossimo marzo.

La serie tv tornerà il prossimo 14 marzo, e vedrà Clark e Lois a confronto su una possibile gravidanza. In seguito, Lois sparirà e Superman dovrà chiamare un vecchio alleato per salvarla.

In Italia la serie tv è disponibile su Mediaset Infinity, non c’è ancora una data per la stagione 3.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

