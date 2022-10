I Teletubbies sbarcano su Netflix: guarda il nuovo trailer

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale della nuova serie dei Teletubbies, che sarà esclusiva della piattaforma streaming.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po sono tornati, con un nuovo sole, un nuovo aspirapolvere e un nuovo narratore. Le nuove avventure dei Teletubbies saranno infatti raccontate da Tituss Burgess. L’attore esegue anche la sigla nel trailer che potete vedere qui sopra.

I Teletubbies debutteranno in esclusiva su Netflix il prossimo 14 novembre.

I Teletubbies sono dei pupazzi antropomorfi, di grosse dimensioni e di forma tondeggiante. Al centro dell’addome si trova un rettangolo di colore metallico utilizzato come se fosse uno schermo televisivo per mostrare brevi filmati di vita quotidiana orientati a bambini in età prescolare; sulla testa ogni teletubbie porta una antenna di forma diversa per ognuno. I Teletubbies hanno proporzioni, comportamento e linguaggio simili a quelli di un bimbo in età prescolare.