The Boys: Ashley Barrett parla dei miglioramenti della Vought nel nuovo video promozionale

The Boys

Il canale della Vought International ha pubblicato un nuovo video di Ashley Barrett, per iniziare ad avvicinarsi alla stagione 4 di The Boys.

Colby Minifie, che nella serie tv interpreta proprio Ashley Barrett, aggiorna il pubblico sui risultati finanziari della Vought International, mostrando che i Sette stanno cercando sostituti dopo le perdite della stagione 3. Inoltre i dati di Patriota sono in crescita, e Black Noir è al momento in missione “segreta” lontano dagli Stati Uniti.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: Comic Book