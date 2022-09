The Boys: Butcher spiega i super eroi ai bambini in un nuovo video

The Boys

A sorpresa, Prime Video ha pubblicato un video inedito di The boys, in cui Billy Butcher spiega a dei bambini i poteri (e i pericoli) dei super eroi.

Nel breve video, che potete vedere qui sopra, Billy Butcher (Karl Urban) spiega a una classe di bambini che i super eroi non sono tutti buoni, e che potrebbero costargli la vita. Ovviamente con la solita vena cinica del personaggio: sul finale dà anche fuoco a una action figure di Patriota.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Vi è piaciuto questo video speciale di The Boys con Billy Butcher e i bambini? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube