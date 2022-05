Ladella serieha ora unin attesa del debutto che avverrà negli Stati Uniti su Hulu e Peacock il 2 giugno.Nei nuovi episodi si racconterà un nuovo capitolo della storia delle famiglie Crood e Betterman, seguendo come i protagonisti dovranno cercare di co-esistere e collaborare.

Nella nuova stagione gli uomini, gelosi delle Thunder Sisters, affrontano una difficile iniziazione per unirsi all’esclusiva tribù di donne mentre Eep e Dawn si preparano per una sfida con i Punch Monkeys. Phil, inoltre, cerca di dimostrare di essere divertente e le ragazze adottano un uovo abbandonato che potrebbe non essere particolarmente innocente.

Tra i doppiatori ci sono Kelly Marie Tran nel ruolo di Dawn, Kiff VandenHeuvel che sarà Grug, Amy Landecker nei panni di Ugga, Ally Dixon che è Eep, AJ Locascio nel ruolo di Thunk, Artemis Pebdani che è Gran, Dee Bradley Baker che dà voce a Sandy, Darin Brooks nei panni di Guy, Matthew Waterson nel ruolo d Phil e Amy Rosoff che sarà Hope.

La serie prosegue il racconto iniziato nei film della DreamWorks.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di The Croods: Family Tree? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook