Paramount+ ha condiviso il trailer della stagione 6 di The Good Fight, svelandone la data di uscita: giovedì 8 settembre sulla piattaforma di streaming.

Il video regala molte anticipazioni, tra cui il fatto che John Slattery (Mad Men) avrà il ruolo di un dottore che potrebbe iniziare una relazione con Diane Lockhart, la protagonista interpretata da Christine Baranski, nonostante Kurt McVeigh (Gary Cole) appaia brevemente nel filmato.

Robert e Michelle King avevano rivelato di aver valutato la possibilità che la coppia si lasciasse alla fine della precedente stagione a causa delle loro differenze politiche, ma di non aver avuto il coraggio. Robert ha sottolineato:

Per qualche motivo, il loro feeling è più forte rispetto alle loro differenze politiche.

Nel trailer appiono anche Alan Cumming, che riprende il ruolo di Eli Gold, e Andre Braugher che entra nel cast con la parte di Ri’Chard Lane, un avvocato showman che Liz (Audra McDonald) è costretta a rendere socio dello studio legale.

Nella stagione finale, composta da 10 episodi, di The Good Fight, Diane avrà uno scomodo senso di déjà vu a causa della situazione Roe v. Wade, la lotta per il diritto al voto e le aggressioni in stile Guerra Fredda. Gli avvocati di Reddick & Soci, inoltre, si chiedono se la violenza che vedono intorno a loro li sta conducendo a una nuova guerra civile.

Che ne pensate del trailer della stagione 6 di The Good Fight? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine