The Last of Us

Universal Studios Inaugurerà le case infestate di The Last of Us all’Universal Orlando Resort e agli Universal Studios di Hollywood a settembre in occasione dell’evento Halloween Horror Nights.

L’attrazione di Orlando aprirà venerdì 1 settembre, mentre quella di Hollywood aprirà giovedì 7 settembre. Entrambi gli eventi si svolgeranno in determinate serate fino a martedì 31 ottobre. Per celebrare l’annuncio, è stato pubblicato il trailer che potete vedere qui sopra.

Universal ha dichiarato che, le attrazioni basate sul videogioco Naughty Dog e PlayStation, spingeranno gli ospiti in un mondo di carneficina e caos mentre seguono le orme dei protagonisti del gioco, Joel ed Ellie, che affrontano un viaggio brutale in un mondo invaso da un virus fungino che trasforma gli esseri umani in varie forme di una nuova minaccia nota come Infetti.

Gli ospiti incontreranno gli Infetti – Runner, Stalker e Clicker – insieme ai Cacciatori, una banda di umani ostili, si muoveranno nella Zona di Quarantena di Pittsburgh e nell’Hotel Grand, uno dei luoghi più iconici del videogioco.

