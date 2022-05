Amazon ha condiviso ildi, in arrivo il 17 giugno su Prime Video, sulle note del branodi Taylor Swift.Nel video si regala qualche anticipazione della storia dei giovani protagonisti alle prese con amori e problemi adolescenziali.

Al centro della serie drammatica, che coinvolge più generazioni, c’è il triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli. Nelle puntate si darà poi spazio al rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e al potere duraturo delle forti amicizie femminili. Il progetto è un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Gli showrunner sono Jenny Han, che ha anche scritto l’episodio pilota, e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

The Summer I Turned Pretty ha nel cast Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri To All the Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per la televisione ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video in arrivo The Summer I Turned Pretty, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix da poco annunciata XO Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Ex bibliotecaria, Jenny si è laureata in scrittura creativa alla New School. Vive a Brooklyn, New York.

Che ne pensate del teaser trailer della serie The Summer I Turned Pretty? Lasciate un commento!

